Retrocesso na igualdade de género: os números preocupantes do relatório da ONU

Os dados são extremamente preocupantes, tendo em conta que na última década mais parece que retrocedemos no tempo. Esta semana foi divulgado o novo Índice de Género e Normas Sociais (GSNI) do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e, segundo o mesmo, nos últimos 10 anos não houve progressos na erradicação do preconceito contra as mulheres.

Metade da população mundial acredita que os homens são melhores líderes políticos do que as mulheres, pelo menos 40% acredita que eles também são melhores executivos e uma em cada quatro pessoas acredita que um homem tem justificação para bater na mulher.

Tal como especifica o relatório, "a redução das liberdades globais e o aumento da polarização foram acompanhados por uma reação contra a igualdade de género e os direitos das mulheres, que afetou sociedades inteiras ao mudar as relações de poder". Movimentos anti-género bem organizados e com muitos recursos são apontados, por alguns, como os responsáveis por este retrocesso, no sentido em que desenvolvem estratégias destinadas a reduzir os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, a enfraquecer as instituições ligadas à igualdade (como a supressão de ministérios) e a enfraquecer a legislação que protege as mulheres.

Mulheres do movimento 'NousToutes' organizaram uma marcha nacional em França exigindo mais proteção às mulheres. (Outubro 2022) Foto: Getty Images

Os resultados do relatório foram calculados com base nos dados do World Values Survey, com informações de 80 países (coletadas entre 2010 e 2022) e uma cobertura de 85% da população do planeta. A pesquisa concentra-se nas quatro áreas em que o órgão da ONU considera que mulheres e meninas sofrem desvantagens e discriminação sistemática, especificamente, política, educação, economia e integridade física. E levanta questões muito diretas como se "os homens deveriam ter mais direito ao trabalho do que as mulheres", se "ir à universidade é mais importante" para os homens do que para as mulheres ou se "o aborto nunca é justificável". As respostas não deixam dúvidas: nove em cada 10 pessoas no mundo continuam a ter preconceitos de género.