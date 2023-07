View this post on Instagram A post shared by ONU Portugal (@onu_portugal)

Os fundamentalistas preparam-se para anular,, as licenças deste tipo de negócios (salões de beleza e cabeleireiros), que era. Era ali que podiam ganhar a vida e reunir-se entre elas para falar e sair de casa.Agora, osem todo o país antes de 25 de julho por, Haibatulá Ajundzadá. A ordem de revogação das licenças dos seus negócios foi reconhecida em comunicado divulgado no domingo passado, 2 de julho, peloNa carta, o ministério fundamentalista todo-poderoso instruiu as autoridades de Cabul e outras províncias afegãs a encerrar as atividades em centros de beleza para mulheres ao longo deste mês e,Este é mais um veto que se soma àem agosto de 2021. Ao mesmo tempo, também representa uma perda significativa das poucas fontes de rendimento que tinham.Desde que os fundamentalistas chegaram ao poder, há um ano e meio, as mulheres têm sofrido um, com restrições como a, aou a obrigatoriedade de estaremA estafoi incluída em dezembro passado aou de, despacho que vem na sequência daimposta desde a chegada ao poder dos talibãs.A realidade que os afegãos vivem hoje é cada vez mais parecida com a, quando, com base numa interpretação rígida do Islão e do seu rígido código social conhecido como Pashtunwali, ase eramPor detrás de muitas dessasestá o todo-poderoso, instituição que entrou em vigor durante o primeiro regime talibã e se, deixando uma má lembrança dos afegãos para os próximos 20 anos.Com o regresso ao poder dos Talibãs, há quase dois anos, a instituição voltou, instalando-se precisamente no