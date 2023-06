Évora recebeu conferência sobre a relação entra a cultura e a saúde

No âmbito do Transforma – Programa para uma Cultura Inclusiva do Alentejo Central, a CIMAC realizou no passado dia 22 de junho uma Conferência Internacional sob o tema "Cultura, Comunidade e Saúde: As artes e a criatividade na construção de comunidades saudáveis". A conferência aconteceu no Teatro Garcia de Resende, em Évora.

Oradores nacionais e internacionais apresentaram evidências do sucesso da prescrição médica de atividades culturais e artísticas na melhoria dos níveis de saúde e bem-estar dos cidadãos. Mais especificamente, foi também revelada uma fotografia exemplificativa da saúde mental no Alentejo e no país e foi introduzido o projeto de prescrição cultural em implementação em 8 dos 14 municípios do Alentejo Central.

Cartaz oficial Foto: CIMAC

O grande objetivo desta conferência foi trazer a debate público uma abordagem multidisciplinar sobre problemáticas no âmbito da saúde, em concreto as de saúde mental, o que implica e resulta na criação de redes de parcerias entre os setores cultural, municipal e cuidados de saúde primários. Os oradores estrangeiros demonstraram as práticas e os números do que já se encontra, há muito, a ser implementado na Europa no que a esta matéria diz respeito.

O Transforma é um programa financiado pelo Fundo Social Europeu – Alentejo 2020, e pretende estabelecer uma abordagem diferenciadora na forma como a cultura pode ser geradora de coesão e inclusão social, de crescimento económico, de práticas ambientais sustentáveis, numa lógica de cidadania participativa e de proximidade territorial.