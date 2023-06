Nómadas digitais estão a perder o interesse em Lisboa. "Os portugueses são desleixados na aparência e parecem tristes"

Há muito que esta questão se abateu sobre a capital portuguesa. A par do que tem vindo a acontecer no resto do mundo, os preços de tudo e mais alguma coisa aumentaram e as rendas de casa tornaram-se incomportáveis em Lisboa, para a maioria, por um lado, porque os salários não acompanharam nunca esse aumento, por outro, pela presença dos chamados nómadas digitais e da afluência do turismo que, sobretudo, depois da pandemia viram Portugal como o cantinho idílico para trabalharem à distância.



É sabido que Portugal e, neste caso, Lisboa têm de facto muita coisa que agradará a qualquer pessoa - desde o clima, à comida tradicional e respetivos preços. Acontece que, se até agora tudo parecia ser um mar de rosas, neste momento, e de repente, parece que os nómadas digitais já não estão assim tão encantados por Lisboa e pelas suas gentes.



o elevado custo de vida em Lisboa e a suposta falta de simpatia da população, estando agora à procura de outros destinos para trabalhar. Lisboa ser cara, ter infraestruturas de má qualidade, casas com fraca insonorização, ruas estreitas e péssimos serviços têm sido as críticas mais apontadas. Mas há mais... É que até a gastronomia parece ter passado a estar muito aquém das expectativas. Ou pelo menos, é este o diagnóstico de Pieter Levels, fundador do site Nomadlist, ele que se tem dedicado a avaliar a qualidade de vida que cada cidade e país oferece aos nómadas e que, hoje em dia, é uma das principais referências do setor.



Mas, apesar da análise de Levels, basta entrarmos no site Nomadlist para percebermos que Lisboa está atualmente no primeiro lugar do ranking mundial. O que tem acontecido é que ao longo das últimas semanas a capital de Portugal tem oscilado muito, tendo já caído para 13º lugar. Este ranking é atualizado ao minuto e rege-se pelas opiniões dos utilizadores do site. Estão, portanto, previstas mais mudanças no futuro.

De entre todas as categorias avaliadas, um indicador que se destaca sobejamente pela negativa é precisamente o custo de vida. Lisboa parece ter conseguido esta proeza de estar demasiado cara até para os nómadas digitais. E os comentários anónimos deixados na página referente à capital portuguesa refletem precisamente isso: "os apartamentos são caros, pequenos e velhos"; "Lisboa não é uma boa cidade. É cara, suja e pouco segura"; "É demasiado cara e o ambiente, em geral, desiludiu-me"; "A maioria das casas é de má qualidade, especialmente em termos de isolamento. É difícil dormir à noite se estiver no centro, ouve-se o barulho da rua. A cidade não é nada agradável, devido à multidão de turistas em todos os lugares, a qualquer hora." ou "O sonho já era. Hora de fazer as malas e mudar para outro lugar. Caro como o inferno. As casas são inacessíveis e tudo o que antes era local se transformou numa armadilha para turistas."

Gonçalo Hall, um dos criadores e presidente da Digital Nomad Association Portugal, também já veio referir que "a cidade não oferece a mesma qualidade de vida que oferecia, devido ao excesso de turismo, falta de alojamento turístico para aluguer mensal e aumento do custo de vida".