Horóscopo novembro: Caranguejo, Escorpião e Peixes

Caranguejo

Caranguejo Foto: Bastian

1º decanato - 21 a 30 de junho

Este pode ser um momento em que profissionalmente está a perante o desafio de ir mais além. Não fazer como todos fazem, mas pôr em prática a originalidade; levar às práticas que já são habituais uns pozinhos de criatividade e fazê-lo à sua maneira.

Financeiramente pode estar a sentir um terramoto e algo pode estar a convidá-la/o a sair da zona de conforto, e isso ser desconfortável. É altura de enfrentar o desconhecido e crescer.

O eclipse lunar no signo de Touro, a 8, vai trazer uma necessidade de ir além na comunicação com os seus mais íntimos. A lua cheia a 23 no signo de Sagitário pode fazê-la/o sentir que se tem de adaptar a demasiadas situações que a/o tiram da sua rotina! As suas relações podem estar a pedir mais aventura de si.

2º decanato – 1 a 10 de julho

Poderá haver muita energia a fluir na área sentimental. A expressão dos afetos pode ser forte neste início de novembro. Iniciativas na área do amor podem ser bem-sucedidas e a sorte pode estender-se para outras áreas da sua vida.

Na saúde, tudo o que envolve stress e hormonas deve ser vigiado, assim como órgãos reprodutivos. Em termos financeiros pode ser uma fase propícia à evolução positiva. O eclipse lunar em Touro pode trazer-lhe ideias para uma maior estabilidade na sua estrutura financeira e relacional.

A segunda quinzena será para si mais calma. Preferirá a contenção à expansão, o lar à rua. Sentir-se-á em recolhimento e com vontade de intimidade e sossego apesar de influências externas para ir pelo mundo à aventura.

3º decanato – 11 a 21 de julho

A vida amorosa pode dar uma reviravolta por altura do eclipse total da lua em Touro no dia 8. A intimidade com alguém parece estar a trocar-lhe as voltas, mas tudo ficará mais claro. Pode ser um bom mês para se apaixonar e ficar de queixo no chão.

A primeira quinzena do mês terá uma tendência emocional forte e transformadora, promotora de autoconhecimento e cura. Na segunda quinzena terá de se ajustar a diferentes ambientes e de sair bastante da sua concha.

Há uma vontade acentuada de sonhar com uma nova vida e de fazer novos planos. Para isso, por vezes acontece um vazio para que novos sonhos possam surgir. Recorra à imaginação para sonhar novos destinos, mas lembre-se que a realidade é sempre um pouco mais dura.

Escorpião

Escorpião Foto: Bastian

1º decanato - 23 de outubro a 1 de novembro

Parabéns, Escorpião, merece um prémio de resistência! Este tem sido um ano cheio de intensidade. Tanto trabalho emocional a fazer, tanto que está a ser revelado do subconsciente para o consciente e tanta cura que pode ter lugar... A 8, no eclipse total da lua, faça um ritual de limpeza da alma e dos seus lugares para que possa começar um ciclo com clareza emocional e mental.

Financeiramente, é altura de pensar em formas de investir o seu dinheiro, de forma a assegurar os seus recursos. A sua autossuficiência passará a ser o foco. O final do mês poderá ser o mais indicado para transações e investimentos.

Questões relacionadas com processos judiciais ou com a sua saúde poderão ter um desfecho neste mês de novembro, em que o tema da metamorfose está muito presente.

2º decanato - 2 a 11 de novembro

Este é o mês da sua desforra. Grandes transformações podem ocorrer este mês, que podem simbolizar uma metamorfose: palavra que tem marcado o ano.

As questões amorosas e financeiras podem atingir um ponto alto. Decisões que esperava podem acontecer, mudando o seu estatuto de alguma maneira. Poderá sentir-se com mais poder sobre alguma situação. Porém, o mês do seu aniversário poderá ser sério em questões emocionais e relacionais, devido ao eclipse lunar no dia 8 mesmo no eixo do seu Sol. Demonstrações emocionais intensas podem estar no cardápio, fazendo-a desenvolver a sua segurança emocional e poder interno.

Na saúde, há trabalhos de desbloqueio a fazer. Seja cuidando do seu bem-estar físico, adotando rotinas de exercício físico, seja por alterar a sua dieta. É altura de encontrar uma prática que beneficie a sua saúde de forma holística: corpo e mente.

3º decanato - 12 a 21 de novembro

Os últimos tempos têm sido demasiado intensos e pode mesmo sentir muita limitação ao nível físico, nem que seja por sentir cansaço extremo. Ainda assim, e embora existam obstáculos, o fator sorte tem ajudado a resolver várias coisas.

No amor, as expetativas podem andar demasiado elevadas e haver conversas sobre o sentido da relação ou das relações. É necessário encontrar autossuficiência e amor interno para que haja maior equilíbrio na expressão do emocional.

Este será um mês em que estará com muito carisma e poder de ação através dos seus talentos. Financeiramente, poderá sentir que precisa de maior segurança na área, principalmente por volta do dia 8, dia de eclipse lunar total no signo de Touro.

Peixes

Peixes Foto: Bastian

1º decanato - 20 a 29 de fevereiro

O amor pode falar alto no início do mês. Os sentimentos estão à flor da pele, há expressão de afetos no seu meio e isso é reconfortante como uma bebida quente no frio do inverno. A lua cheia em Touro pode trazer a confirmação dos seus sentimentos, mas também a necessidade de ter os pés bem assentes na terra. Do outro lado, a pessoa pode ser mais instável.

A lua nova em Sagitário pode trazer dificuldades de discernimento em algumas situações profissionais ou familiares. A sua capacidade de clareza pode estar comprometida e aquilo que é verdade, ou não, não é assim tão óbvio. Ao mesmo tempo sabe que quer concluir este ciclo grande da sua vida e concluí-lo de forma que sinta concretização pessoal. A chave do sucesso consiste em sair de ideias fixas e perceber os valores das pessoas com quem se relaciona.

2º decanato - 1 a 10 de março

O início do mês pode mostrar-se muito favorável à expressão de afetos, tal e qual como gosta. Pode haver muita comunicação e fluidez emocional, o que poderá representar uma fase de partilha, cura e ligação intensa a alguém.

O eclipse lunar em Touro, a 8, poderá representar uma surpresa na sua vida amorosa, em que há tanto que se revela, que há mesmo a possibilidade de compromisso com novos valores.

Financeiramente, pode ter surpresas. Algo com o que não estava a contar pode surgir, poderá ser positivo. A lua nova em Sagitário, a 23, pode dar a possibilidade de recomeçar um projeto antigo que tinha em mente e que teve de ser adiado.

3º decanato - 11 a 20 de março

Está com vontade de gritar socorro às forças do universo. Parece tudo tão difícil, tirado a saca-rolhas. Está a aprender a considerar as suas ações a ganhar espaço e tempo entre as diferentes coisas a fazer. Seja você a marcar o ritmo.

Há, ao mesmo tempo, um sentimento de fé de que a sorte está do seu lado. Como se os deuses lhe vociferassem: "Vai conseguir". Há sempre algo a aprender, mesmo nas dificuldades que está a sentir, mas é bem possível que leve a água ao seu moinho com sucesso.

O início da segunda quinzena pode vir com surpresa! Um jantar, um convívio que seja mesmo bom, uma alegria e um sorriso no olhar que vão ajudar a desanuviar da tensão e da confusão da correria do dia a dia.