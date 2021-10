Qual é a melhor altura para engravidar, segundo o seu signo?

The Times of India tem um especialista no Zodíaco que aponta datas específicas

Carneiro Foto: Bastian

Touro Foto: Bastian

Gémeos

Sabemos que a trajetória dos planetas, juntamente com o alinhamento das estrelas, podem prever aquilo que os próximos meses nos reservam. O que também é válido para as questões relacionadas com a fertilidade feminina. Se planeia tentar engravidar em breve, o jornalpara o fazer de acordo com o cada signo. Há ainda uma app que ajuda a descobrir que datas são mais compatíveis com o seu ascendente:Um dos signos mais inteligentes do Zodíaco, oé conhecido por planear tudo com antecedência. São líderes natos e farão o seu melhor para cuidar de um filho. De acordo com especialistas em astrologia, a melhor altura para as mulheres Carneiro conceberem é entre os períodos de 25 de junho a 15 de julho, 25 de outubro a 15 de novembro e 25 de fevereiro a 15 de março.As mães do signosão muito particulares no que diz respeito a inculcar maneiras e bom comportamento nos seus filhos. Touro é um signo da Terra e as pessoas que gosta de rotinas muito específicas. A melhor altura para as mulheres taureanas conceberem é de 25 de julho a 15 de agosto, 25 de novembro a 15 de dezembro, e 25 de março a 15 de abril.Ossabem como lidar com situações stressantes e são muito intuitivos com crianças. Ou seja, vão lidar com por instinto, devido à sua natureza livre e espirituosa. A melhor altura para a conceção é entre 25 de agosto a 15 de setembro, 25 de dezembro a 15 de janeiro, e 25 de abril a 15 de maio.

Os Caranguejos são conhecidos por serem extremamente cuidadosos com a sua família. Pertencem elemento água e tudo farão para garantir que o seu filho esteja a salvo e em segurança. A melhor altura para a conceção é de 25 de julho a 15 de agosto, 25 de novembro a 15 de dezembro, e 25 de março a 15 de abril.

Leão

Caranguejo

Ferozmente independentes, as mulheres do signo Leão denotam poder e força. Elas equilibram a sua carreira e maternidade na perfeição. Por terem personalidade forte, as mães Leão fazem tudo para dar aos seus filhos um bom futuro. A melhor altura para a conceção é de 25 de junho a 15 de julho, 25 de outubro a 15 de novembro e 25 de fevereiro a 15 de março.

Virgem. Este signo do Sol é conhecido por ser bastante organizado. As mães Virgem certificam-se de que também os seus filhos aprendem a importância de "manter as coisas onde elas pertencem". Podem vacilar um pouco por causa do stress durante a gravidez, mas em breve recuperarão com toda a força. A melhor altura conceber é de 25 de setembro a 15 de outubro, 25 de janeiro a 15 de fevereiro e 25 de maio a 15 de junho.

Virgem

As pessoas pertencentes ao signo Balança estão cheias de sabedoria e estão sempre dispostas a partilhar histórias com os outros. As mães Balança incutirão os melhores valores possíveis aos seus filhos e terão paciência para as partes mais difíceis da maternidade. A melhor altura para as mulheres de Balança conceberem é de 25 de setembro a 15 de outubro, 25 de janeiro a 15 de fevereiro e 25 de maio a 15 de junho.

Balança Foto: Bastian

Escorpião é um signo de água e são geralmente seres humanos muito conscientes e ponderados. Podem pensar várias vezes antes de aumentar a família, uma vez que têm dificuldade em tomar uma decisão. A melhor altura para conceber é de 25 de junho a 15 de julho, 25 de outubro a 15 de novembro e 25 de fevereiro a 15 de março.

Escorpião

E Sagitário? As pessoas deste signo solar estão sempre cheias de energia e entusiasmo. As mães Sagitário costumam manter-se sempre positivas e têm uma abordagem muito otimista em relação à parentalidade. A melhor altura para a conceção é de 25 de agosto a 15 de setembro, 25 de dezembro a 15 de janeiro, e 25 de abril a 15 de maio.

Sagitário

Os Capricórnios têm uma ética de trabalho muito forte, mesmo fora do escritório. Eles querem que tudo o que for necessário seja feito a tempo. Um pouco rígidas com as crianças, as mães Capricórnio nem sempre são muito tolerantes. A melhor altura para a conceção é de 25 de junho a 15 de julho, 25 de outubro a 15 de novembro e 25 de fevereiro a 15 de março.

Capricórnio Foto: Bastian

Os Aquários são eternas crianças, razão pela qual a ideia de ter filhos pode assustá-los no início. Mas uma vez que tenham filhos, tentarão o seu melhor para lhes dar uma educação boa. A melhor altura para a conceção é de 25 de julho a 15 de agosto, 25 de novembro a 15 de dezembro e 25 de março a 15 de abril.

Aquário Foto: Bastian

Peixes. As pessoas pertencentes a este signo do Zodíaco são extremamente sensíveis e emotivas. São também altamente intuitivas e gostam de se divertir com os seus bebés. O seu lado emocional irá criar um laço muito forte com os filhos. A melhor altura para a conceção é de 25 de setembro a 15 de outubro, 25 de janeiro a 15 de fevereiro e 25 de maio a 15 de junho.