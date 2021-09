Os 3 signos do Zodíaco que mais gastam dinheiro

vestuário a mobiliário, e ainda assim falta-lhe sempre alguma coisa. Ou o amigo que precisa a toda a hora do último gadget lançado no mercado tecnológico. E até o outro que gasta quase todo o ordenado em restaurantes Michelin. Alguns estudiosos do três signos que têm mais predisposição para esbanjar dinheiro (incluindo o que não têm). Toda a gente tem uma amiga que leva a vida a enumerar as suas compras mais recentes, de, e ainda assim falta-lhe sempre alguma coisa. Ou o amigo que precisa a toda a hora do último. E até o outro que gasta quase todo o ordenado em. Alguns estudiosos do Zodíaco dizem que a nossa capacidade para economizar também pode estar escrita nas "estrelas ", a par da organização que cada um. De acordo com os especialistas em astrologia , há pelo menosque têm mais predisposição para(incluindo o que não têm).

Osestão entre eles. Estas personalidades vivem como se todos os dias fossem de "saldos". Influenciadas pelo planeta Vénus, querem estar sempre a par das últimas tendências, reconhecem a boa qualidade e não têm qualquer problema em investir numa peça que sabem que vai durar. Só que fazem algumas destas "boas compras" em demasia. Astrologicamente, a segunda casa dede Balança é regida por Marte, o planeta daApesar do seu comportamento calmo e equilibrado, as Balanças vivem perigosamente "no limite", quando se trata de finanças.Os, que também estão nesta lista, são influenciados pelo planeta Júpiter e são por norma sensíveis e ávidos de experiências memoráveis. Os Peixes sabem que a vida é difícil, e por vezes a solução mais fácil para um dia mau é alguma. Tal como os Balança, o setor financeiro deste signo também é governado por Marte. Os Peixes são tão apaixonados pelos seus princípios como pelos seus pertences, e se não tiverem cuidado, podem literalmente aniquilar toda a suasem darem por isso. Uma vez que mudam de ideias frequentemente, osque fazem numa semana podem não fazer sentido na seguinte.é o derradeiro sonhador do Zodíaco. Influenciado pelo planeta Júpiter, gosta de gastar o seuem coisas que estimulam a sua mente. Os sagitarianos são destemidos e não vão pensar duas vezes em reservar uma viagem num destino excêntrico, ou ir ao restaurante mais caro da cidade. Apesar de todas as suas fantasias, a segunda casa de finanças de Sagitário é governada por Saturno, o que lhe confere um certo sentido de responsabilidade. Isto faz com que este seja um signo ambicioso, que gosta de ganhar dinheiro para o poder gastar.