Os 3 signos mais arrogantes do Zodíaco

Pense na pessoa mais arrogante que conheceu até hoje. Consegue reconhecer esse sentimento? Alguém que se isola, mas que emana uma certa sobranceria. Por vezes são pessoas detentoras de algum talento e é como se quisessem que todos se lembrassem disso a toda a hora, havendo uma exigência implícita para serem tratadas de uma forma especial. Passeiam com um olhar cheio de si e suspiram e reviram os olhos quando algo imperfeito ou incómodo acontece - como se algo dessa natureza nem pudesse acontecer.

Mas, façamos o exercício de sair dos extremos! Quem nunca experimentou uns traços de arrogância? Aqueles pensamentos mais elitistas como "esses comuns seres humanos" ou até mesmo quando secretamente avaliamos o outro para fazer parte do nosso círculo de alguma maneira ou ainda aquele sentimento de se ser especial de alguma forma relativamente aos comuns mortais. Será que existem signos mais arrogantes do que outros? "Mais bien sure, cherrie!" lá diriam os franceses (povo popularmente denominado como arrogante, já agora).

No topo da sobranceria podemos encontrar Aquário. É o arquétipo da "mente de Deus", da ciência e da objetividade. É o signo que não quer ser arrastado pelo pensamento comum e pelo que está na moda, preferindo ditar tendências ou estar nos movimentos à margem. Pode, por isso, viver dentro de uma bolha e está a aprender a objetividade máxima de que todos são bem-vindos, está a aprender a incluir. Essa arrogância surge porque a sua mente pode ser genial e ao identificar-se demasiado com a sua grandeza pode esquecer-se que, tal como todas as pessoas, há sempre qualquer coisa que falta saber e que um dia os seus próprios feitos irão ser ultrapassados. Há também algo de elitista nos Aquários por pertencerem a este ou àquele movimento, levando-os muitas vezes a ter uma atitude de exclusão versus inclusão. Faz parte da evolução dos aquarianos tornar-se cada vez mais quem são, e por norma precisam dessa viagem entre diferentes grupos e tendências para irem ganhando objetividade sobre a sua identidade.

Do outro lado da roda zodiacal está o Leão. Signo oposto ao Aquário e que vem em segundo lugar na escala dos potencialmente mais arrogantes. Leão é o arquétipo da criatividade e tanto pode ser assolado por um enorme sentimento de autoimportância, como pode encher-se de vergonha com medo de ser visto. Nem todos os leões são iguais! Mas sim, qualquer Leão está a aprender a ser o criador! E quando aprende a lição, pode levá-la longe de mais e ser possuído por um excesso de centro em si mesmo em que toda a atenção deve cair sobre si próprio, vivendo até um pouco obcecado com aquilo que o leva a chamar a atenção. Pode, por isso, sentir-se muito ameaçado pelos outros e por vezes lançar aqueles olhares de desprezo. Quando bem equilibrado, o Leão é capaz de tamanha generosidade e reconhecimento dos talentos dos outros, porque sabe viver de forma harmoniosa com as suas próprias virtudes. Está a aprender que ter poder não é sentir-se importante, mas sim confiante! E quanto mais confiança tem em si próprio menos necessita de ser reconhecido e mais pode permitir a livre circulação de criatividade.

O terceiro lugar é sempre o mais difícil de descortinar! No entanto, o foco irá também para um signo fixo, como os anteriores. Até porque a arrogância encontra este lado fixo de se achar que se tem sempre razão, de que se é dono da verdade mesmo que seja por um enorme sentimento de vulnerabilidade e medo como é o caso do Escorpião. Também este signo pode emanar uma aura de distância e mistério, por muitos interpretada como arrogância. Neste caso, há medo de confronto com determinadas situações em que possa existir uma perda de poder e, então, o Escorpião pode emanar esta resistência em misturar-se de forma a proteger-se do que não pode controlar. Está a aprender a confiar nos seus recursos internos para lidar com qualquer situação, mesmo que desconfortável, deparando-se com a possibilidade de ser completamente honesto e vulnerável, largando a sua vontade obsessiva de ser amado, o seu medo de ser rejeitado. Dessa forma poderá largar essa tendência a estar sempre distante e inatingível.