22/02/2022. O poderoso significado destes números neste dia

As datas com números repetidos sempre despertaram a curiosidade do ser humano. Há quem lhes dê uma maior importância ou, no caso presente, apenas a vejam como mais um dia de trabalho. Para os indivíduos mais espirituais, os números 2 e 0 (22/02/2022) estão recheados de significados escondidos.

Durante o dia de hoje, a Lua estará em Escorpião e o Sol estará em Peixes, uma combinação propícia à realização de rituais de transformação. O período entre as cinco da tarde e as dez da noite é ideal para tarefas que envolvam amor, finanças e relacionamentos. Já entre as sete e as onze da noite, aproveite para refletir e processar as suas emoções, quando a Lua estará em trígono com Neptuno.

Em termos de numerologia, "algumas pessoas podem ver um número repetitivo como uma espécie de afirmação, uma espécie de luz verde do universo que indica que estão no caminho certo, que estão protegidos ou que têm um guia ou espírito que está a comunicar com elas", explicou Aliza Kelly, astróloga, num artigo da revista Allure. Tais dígitos (222, 999, 333, etc.) são conhecidos como "números de anjo".