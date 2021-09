Outubro: todas as previsões astrais, de Balança a Peixes, e segundo o dia em que nasceu

Quais são as adversidades que pode encontrar ao longo do mês de outubro? E as potencialidades de crescimento pessoal e profissional? Andrea Pereira, praticante de astrologia evolutiva, faz um relato signo a signo e consoante o dia em que nasceu. Conheça alguns dos termos da astrologia no glossário, aqui.



Sol em Carneiro

1º decanato - 21 a 31 de março

O mês pode começar com a sensação de que está a ser alvo de ataques. Dependendo da forma como a energia de Marte se anda a expressar também pode sentir-se desafiada ou extremamente atraída por alguém. Faça da palavra paciência um mantra.

Continua a ser tempo de novos inícios para esta Carneira. Com a influência de Úrano, a vontade de começar novos projetos, transformar um hobbie em algo mais ou até começar uma nova relação - o que será?

Com o Saturno em sextil ao Sol pode ser um bom momento para organizar as suas estruturas: em casa, no trabalho ou relativas à família. Na segunda semana do mês o Vénus em Sagitário em trígono ao Sol pode trazer uma aragem de descontração e vontade de explorar diferentes formas de estar.

Carneiro Foto: Bastian

2º decanato - 01 a 10 de abril

Júpiter e Úrano em aspeto ao Sol estão a trazer-lhe novas pessoas para ao seu círculo de amigos, pois andam a expandir os seus horizontes. Por outro lado, novas ideias pensadas há alguns meses podem ser colocadas agora em marcha ou pode surgir uma oportunidade de se concretizarem.

Sol, Marte e Mercúrio em oposição ao Sol estão a trazer-lhe um fogo de artificio de ideias nas suas relações a partir da segunda semana do mês. Concentre-se na respiração para não ser tão reativa. Conte até dez. Algumas ideias serão bem-dispostas outras nem tanto!

No amor pode haver muita intensidade. A alta voltagem pode dar para os dois lados. A penúltima semana do mês pode trazer um pouco mais de tranquilidade.

3º decanato - 11 a 20 de abril

Os Carneiros podem ter um mês com muita energia e a precisar de ter momentos de pausa para perceberem o que se está a passar! O exercício físico e uma sexualidade ativa podem ajudar a libertar tanta energia.

Ao longo do mês pode ter a sensação de estar a trocar muitas ideias às quais por vezes o mundo se está a opor. Pode ser um bom momento para por à prova as suas capacidades de liderança, treinar a capacidade de escuta e a assertividade.

No início do mês pode sentir que está numa crise conjugal. Será que sabe lidar com o que tem em mãos? Aproveite o último fim de semana de outubro para relaxar e procurar a harmonia necessária para apaziguar o "mundo".

Sol em Touro

1º decanato - 21 a 30 de abril

Pode ser uma fase de enorme criatividade para as taurinas do 1º decanato. Utilize esta energia para perceber onde pode fazer a diferença no seu mundo e algo de incrível pode acontecer, confie em si.

Dar forma a quem queremos ser no mundo pode ser desafiante, mas é este o momento para si: criar a sua estrutura de forma a dar-lhe mais significado. As relações mais íntimas podem estar em processo de transformação, aguarde para ver os frutos da mudança.

Se por um lado sente que está a chegar ao fim de um ciclo em que está a olhar para o caminho percorrido e a limpar as gotas de suor com alguma desilusão no rosto, por outro sente que é tempo de preparar um novo futuro. Em breve tudo se encaminhará.

Touro Foto: Bastian

2º decanato - 01 a 10 de maio



Pode estar a sentir-se bloqueada pelas suas relações de amizade, amor e familiares. Influência que durará ao longos das três primeiras semanas do mês.

Cuidado com pequenos acidentes. A tendência a acelerar pode ser uma das razões para que estes aconteçam. Poderá sentir vontade de adaptar rotinas a favor do planeta. Novos desejos surgem em relação a questões ambientais.

Profissionalmente não descure este momento. Ao mesmo tempo que passa por uma enorme transformação é também tempo de ter ideias, até de alguma genialidade. Tome nota das ideias que se repetem, pois podem referir-se à sua intuição.

3º decanato – 11 a 20 de maio

A semana pode começar com crise na expressão íntima e amorosa. Tente perceber que rituais pode criar com a sua cara-metade para que haja um ambiente mais propício à comunicação.

Chegou a um ápice na sua carreira, um ponto de culminação, e não tarda começará outro ciclo. Será uma fase de negociação e de conversações para chegar a um outro patamar. Lembre-se de apostar na flexibilidade.

Na última semana pode sentir-se sem vitalidade e precisar de passar algum tempo consigo. Cuide de si. Cuidados com os resfriados.

Gémeos

1º decanato - 21 a 30 de maio

O caminho para a reformulação do seu propósito está a ser feito: novas ideias têm entrado pela janela da sua mente de forma a atualizar os seus conhecimentos e mudar o seu rumo. Devido à influência de Júpiter em Aquário, as novas tecnologias podem estar a abrir-lhe novas perspetivas.

Trata-se de uma fase para uma nova oportunidade, para a concretização ou finalização de processos de negociação e no amor, quem sabe, estabilidade da relação ao deixar claro expetativas e ideias para o futuro.

Marte e Sol em Balança vão trazer as relações para o centro da sua vida. Como arranjar tempo para os rituais de amizade e intimidade? Vai sentir necessidade de fazer esse esforço.

Gémeos

2º decanato - 31 a 9 de junho

O mês começa com muita energia relacional: vontade de iniciar coisas a dois, vontade de explorar a intimidade assim como de quebrar a rotina com novos hábitos mais criativos. Essa mesma energia vai dar impulso competitivo no mundo profissional e clareza de ação.

Com Mercúrio retrógado fica a ressalva: cuidado com a impulsividade, reveja, repense, reaja mais lentamente. No entanto, praticamente todo o seu mês vai ser marcado pela sua capacidade de inspiração e intuição. Está com uma estrelinha.

Na última semana do mês tente arranjar tempo para as suas relações e para a família.

3ª decanato - 10 a 20 de junho

O mês começa com muito trabalho e muitas ideias a circularem e também com um retorno positivo. Pode ser um mês em que vai ter de se ajustar a novas rotinas devido a relações profissionais ou ambientes diferentes da sua e às quais se tem de adaptar. Pode ter inesperada boa sorte.

Nos últimos anos tem sentido um certo bloqueio profissional e amoroso. O aspeto que o está a causar está a fazer as últimas passagens pelo seu Sol. É altura de refletir sobre o que tem aprendido e de como a persistência em ajustar-se tem dado frutos. Pode ser um bom mês para o amor.

É altura de investir na sua saúde de uma forma insistente e preventiva.

Caranguejo

1º decanato - 21 a 30 de junho

Sente que quer dar novos passos na sua vida, mas que o seu passado de alguma forma a bloqueia. A sensação "dois passos à frente e um atrás" é típica do Caranguejo. Pode sentir um peso emocional do qual se quer libertar, mas a sua condição obriga-a a perceber bem o seu mundo emocional para que isso possa acontecer.

Trabalho, vida profissional e amigos podem estar sujeitos a esta ideia base: "vamos fazer isto juntos?" O ponto de partida é conciliar interesses, pensar em ambas as partes e perceber o que de diferente cada um tem e como isso influencia o contributo de cada um.

A última semana pode ser aquela em que sentirá com maior vitalidade e energia.

2º decanato – 1 a 10 de julho

Um mês em que a insegurança a vai provocar. A ideia de ter de tomar a iniciativa de formas que não são as suas está a dar-lhe alguma ansiedade. Espere por testes à sua segurança emocional. No entanto, se arriscar será bem-sucedida. Saia da casca e confie em si.

Mudar o seu estilo de vida também está em cima da mesa. Os valores que a têm guiado estão a deixar o seu corpo e a sua mente num estado saturado. É altura de mudar. Que hábitos tem de abandonar para se tornar mais saudável?

No final do mês uma nova oportunidade profissional pode surgir.

Caranguejo

3º decanato – 11 a 21 de julho

Os valores nas relações da sua vida estão em colisão. A forma como as tem gerido tem de mudar e por isso sente-se um pouco bloqueada.

Ao mesmo tempo, no amor, uma força vai fazê-la sonhar e construir castelos na areia e no ar, enquanto outra força parece ser destruidora, intensa e assustadora. O seu magnetismo está forte e atrai situações intensas; a vida quer que tenha objetividade sobre o seu poder emocional. Aprenda a arte do equilíbrio entre pensar em si e no outro. Divida o poder por igual.

No início do mês confusão e "diz que disse" pode acontecer. Não reaja impulsivamente e esclareça tudo com calma. Estará mais irritada que o habitual no início da segunda quinzena.

Leão

1º decanato - 22 a 31 de julho

Liberdade criativa é uma palavra-chave para si neste início do mês. É altura de pensar nas múltiplas hipóteses que tem pela frente. Na primeira quinzena do mês, no amor, pode haver faíscas no ar a acender a paixão.

Sente muita vontade de viajar ou de voltar a estudar. A energia de Sagitário pode também fazer com que algo do seu passado seja reativado, renovado e atualizado. Trata-se de um mês de expansão e descobertas.

Mesmo no final do mês, a entrada de Marte em Escorpião pode trazer questões relacionadas com filhos ao de cima. Também temas da intimidade estarão em cima da mesa.

2º decanato - 1 a 11 de agosto

Investimentos do passado são agora vistos com outro olhar. Se calhar gostava de mudar de vida ou então o próprio destino se está a encarregar de que isso aconteça para que possa atualizar a sua vida para aquilo que faz mais sentido para si. Pode ser um momento desafiante. Aproveite a oportunidade para tornar a sua vida uma expressão mais autêntica de quem é.

Este mês pode ser um contributo interessante para um enriquecimento da sua vida a diferentes níveis. Cultural? Relacional? Profissional? Algo está a mudar de uma maneira criativa.

Na última semana do mês pode haver uma iniciativa romântica sua ou de alguém em relação a si.

Leão

3º decanato - 12 a 22 de agosto

A semana pode começar com alguma tensão nas relações pessoais. Poderá ter que fazer uma escolha entre o seu lado intuitivo e o seu lado racional. Com Mercúrio retrógado pode não ser fácil conseguir clareza neste momento. A partir de dia 10 conseguirá ter mais perspetiva.

Trata-se de uma boa altura para dar atenção à saúde, fazer ciclos de exames e resolver algo que não esteja bem. Pode também estar tentada a mudar a sua alimentação e as suas rotinas de exercício físico.

Está a iniciar um processo de encontro consigo mesma. Poderá ter que colocar a si mesma esta questão: dentro do que eu sei fazer, o que é que o mundo está a precisar neste momento?

Virgem

1º decanato - 23 de agosto a 01 de setembro

Mercúrio retrógado pode estar a deixá-la "às aranhas". Sente muitas dúvidas sobre escolhas relativas à vida emocional. A sua capacidade analítica parece congelá-la. É altura de focar-se em técnicas que possam acalmar a mente.

Lembre-se de fazer as suas escolhas baseadas no pressuposto de que merece o melhor. Não deixe que sentimentos de culpa a dominem.

Depois da escolha ser feita, será altura de novos inícios, de desenvolver novos talentos. Treine a sua capacidade de sonhar e de ter fé. Confie na sua intuição. Vénus em Sagitário convida-a a equilibrar a sua necessidade de expansão com a família e nas relações íntimas.

2º decanato - 2 a 11 de setembro

O planeta Úrano está a trazer-lhe libertação de rotinas, estímulo à inventividade e amizades que valem a pena. Pode também ter começado novos investimentos que estão a estimulá-la e a ajudar no aumento de rendimentos.

A fase em que está incentiva-a a arriscar a criar novas rotinas para si e para os seus. Novas formas de encarar o dia-a-dia. A sua criatividade está estimulada e pode usá-la de uma forma muito favorável no seu ambiente familiar.

É possível que com a influência de Vénus em Sagitário tenha vontade de estudar algo novo onde possa colocar o seu sentido de estética.

3º decanato - 12 a 22 de setembro

Sente-se bloqueada na sua intuição e na sua ação. Até ao dia 18 de outubro, com Mercúrio retrógrado, pode achar que a vida está uma correria e que não tem tempo para processar acontecimentos. Durante esse período lembre-se de desacelerar.

A partir da segunda semana pode sentir-se mais motivada e com mais espaço para respirar. Profissionalmente, apesar de estar muito sobrecarregada pode sentir que está no caminho certo e isso dá-lhe alento. Mas lembre-se que há vida para além do trabalho.

Este será também o mês para continuar a esforçar-se para manter as rotinas de saúde a que se propôs.

Virgem

Balança

1º decanato - 23 de setembro a 1 de outubro

Se faz anos no dia 1 de outubro, este ainda pode ser o seu aniversário! Parabéns!

A energia que anda no ar é a de Balança! O facto de Sol e Marte estarem em conjunção no seu signo, fazem deste o tempo ideal para iniciar novas relações, abraçar novos projetos, mas com calma e sem extremos.

Com a influência de Quíron, dores antigas do passado podem emergir. Será necessária coragem? As escolhas que fizer vão marcar um novo ciclo na sua vida, onde o sucesso pode estar à vista. Relações do passado podem surgir para resolver situações pendentes de forma a poder seguir caminho.

No geral haverá uma sensação de harmonia e vontade de estar rodeada de beleza. Devido aos aspetos de Vénus pode estar com muita vontade de comer coisas boas!

2º decanato – 2 a 11 de outubro

Muitos parabéns! Este é o seu mês! E na primeira quinzena pode sentir muita energia! Até demais! Prevêem-se novos inícios!

Muita intensidade nos relacionamentos para este decanato. Mercúrio retrógrado a sondar o seu Sol pode incentivar conversas necessárias, mas que podem não trazer a clareza que precisa. Expresse os seus sentimentos e ideias de diferentes maneiras para que o outro a entenda.

Cuidado com pequenos acidentes pois com a influência do Úrano pode estar menos cuidadosa do que é habitual. Faça as coisas mais lentamente. Em termos profissionais e amorosos, esta pode ser uma fase que a está a orientar para o caminho correto.

3º decanato – 12 a 22 de outubro

Está de parabéns pelo seu aniversário! Tenha as antenas no ar pois grandes revelações podem acontecer. Conversas aleatórias podem trazer informações que desconhecia e que podem ser úteis.

No amor está no ar uma energia que pode ser um pouco explosiva. As coisas podem correr muito bem a nível profissional e amoroso, no entanto, na última quinzena, algumas das suas relações podem atingir uma intensidade rara. Às vezes é melhor esperar pelo dia a seguir antes que se digam coisas das quais se pode arrepender.

Esta fase está a ser memorável e a transformar o seu propósito no mundo.

Escorpião

1º decanato - 23 de outubro a 1 de novembro

Parabéns para os Escorpiões de outubro!

O espírito do mês pode não ser de aniversário! O seu mundo emocional pode estar a bloquear-lhe o seu sentido de ação. Pode não perceber bem que passo dar a seguir. Com Marte em quadratura a Plutão pode também dar por si a sentir que o mundo não está a cooperar.

Pode ser um mês para treinar a sua confiança em si mesma. Perceber a causa da sua insatisfação para poder ultrapassá-la e evoluir em vez de resistir à mudança por razões de segurança emocional. Torne-se a capitã da sua alma.

Mesmo no final do mês, Marte entra em Escorpião, trazendo consigo maior clareza nos passos a dar.

2º decanato - 2 a 11 de novembro

Este é o Escorpião que está a passar por uma enorme metamorfose. Esta a transmutar-se, a ir buscar forças ao fundo de si para fazer frente aos imprevistos da realidade.

Está a finalizar um ciclo de dois anos relativamente aos seus desejos na vida. Em breve começará um novo ciclo, renovada, pronta a dar passos num caminho ainda não percorrido, com uma paisagem ainda não vista.

No final do mês, com a entrada de Marte em Escorpião podem ser decisivas algumas das escolhas que vai fazer. Podem ser tempos de pressão os desta última semana, lembre-se de não reagir. Estão em processo os resultados das suas ações no passado, por isso deve esperar que esses resultados passem por si mesmos.

3º decanato - 12 a 21 de novembro

No início do mês, com Vénus em conjunção ao Sol, dúvidas em relação à forma como devemos agir nos relacionamentos podem estar enfatizadas. Há vontade de assumir relações.

Nos seus desejos pode sentir-se dividida entre o passado e o futuro: o que queria é ainda o que quer ou sente que está a voltar ao que já conhece? Amizades podem estar no foco da sua vida: quem é que ainda faz sentido?

Será um mês de inventividade, criatividade na exploração de novos recursos ligados ao público, ciência, espírito humanitário e valores sociais.

A influência de Quíron incentiva a que cuide da sua saúde feminina.

Escorpião

Sagitário

1º decanato - 22 de novembro a 1º de dezembro

Sente que está a dar estrutura aos seus sonhos, alguns deles já antigos. Também no amor o passado pode bater à porta para que haja resolução emocional. A comunicação nem sempre poderá ser fácil, procure clareza.

Na última semana concretizará algo que há muito esperava. Algo pelo qual tem trabalhado nos últimos dois anos e que parece finalmente estar a vir à tona. Profissionalmente sente que a direção do vento começa a mudar.

É altura de começar a expandir para novas direções. Aproveite a sua inteligência e natural intuição para descobrir esses novos caminhos.

2º decanato - 2 a 11 de dezembro

Está pronta para iniciar a sua viagem, já percebeu para onde quer ir, mas depois o carro não pega. Alguns imprevistos podem surgir e vão requerer a sua capacidade de adaptação. No entanto quando o carro pegar tudo correrá bem.

As Sagitarianas deste decanato irão sentir-se mais bloqueados na expressão emocional e com Vénus em Sagitário vai aumentar a necessidade de expansão que já lhe é natural e isso pode levar a impulsos de independência nas relações. A partir de dia 25 a procura de clareza nas relações amorosas pode ser uma necessidade.

Procure estar no meio da natureza para entrar em contacto com a sua intuição e com o seu lado mais selvagem.

3º decanato - 12 a 21 de dezembro

Com o Quíron em aspeto ao seu Sol pode ter vontade de iniciar-se num mundo mais espiritual, holístico e de cura. Pode querer mergulhar em filosofias que lhe permitam descobrir aquilo que nos conecta ao mistério da vida.

Com Vénus em Sagitário ao longo do mês pode sentir que o seu lado aventureiro está a precisar de um canal para se libertar e tentar resistir a qualquer um que a tente conter.

Na última semana do mês, o amor pode ser desafiante pois Vénus encontrará Neptuno e a ilusão/desilusão vão colocar-lhe ou tirar-lhe a venda dos olhos. Qual delas será? Teremos de esperar para ver.

Sagitário

Capricórnio

1º decanato 22 a 31 de dezembro

Passo a passo os seus novos planos começam a ficar mais estruturados. Mentalmente pode ter ainda dificuldade em expressar as suas ideias. Na segunda quinzena pode sentir que terá pessoas no seu trabalho que lhe darão uma ajuda preciosa a pôr em marcha novos projetos.

No amor quer cada vez mais perder o controlo de forma a sentir que se pode mesmo libertar. Será uma boa altura para trabalhar a confiança e entregar-se à vulnerabilidade. Se está solteira lembre-se que a relação consigo mesma é que vai refletir a relação com o exterior.

Será um mês em que quer exprimir as suas necessidades no mundo com autoridade e assertividade afetando a sua vida profissional e afetiva.

2º decanato 1 a 10 de janeiro

Tem uma mão cheia de sementes para plantar e esperança de que dessas sementes venham boas plantas e bom futuro e é provável que sim. Lembre-se de abandonar a necessidade de controlo de tudo.

Sente que é altura de criar um plano estruturante para as tais ideias que tem em mente. Prepare-se par afazer muitas pesquisa e investigação das circunstâncias atuais.

Na primeira quinzena pode sentir alguns conflitos nas relações em relação a questões de autoridade. Não faça depender a sua segurança emocional de ter a razão. A verdade vem sempre à tona.

3º decanato 11 a 20 de janeiro

Já cansa a palavra metamorfose? Ainda está a passar por ela. Neste momento é altura de alterar os seus hábitos de vida em direção à saúde. Criar rotinas que restabeleçam a confiança e a autoestima.

A sua vida tem sido intensa e começa agora a sentir-se com mais fé e quer cuidar de si para se alinhar consigo mesma e com este novo ciclo que quer começar. Quer ter autoridade na sua vida.

No amor, alguém do passado pode ressurgir, reavivando memórias. Na última semana do mês pode experimentar emoções fortes completamente inesperadas. Novos inícios.

Capricórnio Foto: Bastian

Aquário

1º decanato 21 a 30 de janeiro

Sente que está a chegar a um ponto limite na reformulação da sua vida. Quer uma vida que se encaixe nas suas visões e crenças. Não tem sido fácil, mas sente que aprendeu muito no último ano e que está pronta para um novo capítulo. Este mês será mais um teste à capacidade de resistência.

No amor pode haver alguém que está a desafiá-la, por quem se sente atraída, mas está tudo ainda numa fase inicial. Não há certezas. O Vénus em Sagitário pode trazer-lhe vontade de se aventurar. Ideias que tinha na gaveta podem voltar a estar no topo.

Atividades em grupo com amigos podem estar beneficiadas a partir da segunda quinzena. Amigos do passado podem dar notícias.

2º decanato 31 de janeiro a 9 de fevereiro

A segunda semana do mês vai ter mais energia do que é habitual. Cuidado com a energia do Mercúrio retrógrado até ao dia 18 pois estará também mais impulsiva do que é habitual e pequenos desastres podem acontecer.

Este decanato pode ter sorte no amor. Principalmente na segunda quinzena em que o Sol pode brilhar mais do que é habitual neste campo. Também profissionalmente pode sentir que está com sorte.

A influência de Saturno e de Júpiter em Aquário continuam a aumentar as forças inconscientes da psique, deixando-a mais nervosa do que é habitual. Aumentam também a sua capacidade de inventividade.

3º decanato 10 a 19 de fevereiro

Vai ser um mês de muito trabalho para este decanato. O trabalho em equipa está evidenciado. Com Júpiter a passar pelo seu Sol todo o trabalho vai ter uma boa recompensa.

Na segunda quinzena prepare-se para conversas para as quais tem de estar bem preparada. Informe-se sobre tudo o que puder para essa conversa. Mentalmente está no seu melhor. Tem tudo para se sair bem.

O seu espírito inventivo também pode estar no seu melhor. As suas relações vão beneficiar deste seu espírito criativo. Bons momentos entre amigos.

Aquário Foto: Bastian

Peixes

1º decanato 20 a 29 de fevereiro

Aproxima-se o final de uma etapa de serviço ao mundo através de algum tipo de projeto que beneficia os outros. Há ainda muito a fazer, mas já começa a pensar no que vem aí. Mãos à obra na criação desse novo sonho.

As suas relações vão tomar muita da sua energia, principalmente a partir da segunda quinzena. Pode sentir que tem de ter muita responsabilidade pelos outros e que nem sempre entende o que incentiva o outro lado à ação. Será necessária mais escuta e atenção ao outro.

Podem surgir alguns conflitos com a autoridade e com a sociedade. Cuidado com multas.

2º decanato 1 a 10 de março

Algo muito especial pode acontecer na sua vida profissional. Talvez os frutos do seu trabalho atraiam condições para algo novo. Pode dar provas enquanto líder e enquanto criativa.

Sol e Marte farão um aspeto de bloqueio ao seu Sol. As suas relações podem bloqueá-la e cansá-la. Os seus desejos e o do outro podem ir em direções opostas. Não se deixe consumir. Durma sobre o assunto. Pode haver falta de clareza, demonstre as suas ideias de diferentes formas.

A quadratura de Vénus a Neptuno pode não ajudar. A procura de clareza nas relações amorosas pode ser uma necessidade e será melhor nos últimos dias do mês.

3º decanato 11 a 20 de março

O mês começa com imensa disposição para os momentos de intimidade. No entanto a comunicação pode parecer difícil, parecendo que falam línguas diferentes. Não deixe que pequenos mal-entendidos estraguem a energia amorosa.

No geral a vida parece estar encaminhada. Há frutos que está a colher do seu trabalho e do seu sucesso profissional. Boa sorte neste campo.

Na última semana do mês pode sentir-se bloqueada fisicamente ou alguma das suas relações tornar-se uma obstrução devido ao nível de complicação presente. Aproveite o elemento água para se ajustar à situação de forma que ela não a bloqueie emocionalmente. Às vezes a boa-fé não é suficiente. Estabeleça limites.