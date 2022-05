Quais os signos que gostam mais de animais?

Metade humano, metade cavalo, Sagitário lidera o topo da lista. Na base mitológica deste signo está o Centauro, que representa o ser indomável do imaginário grego. Assim, quando vemos este arquétipo muito presente no mapa natal, estamos perante alguém essencialmente natural, que vai sentir afinidade com os animais, alguém muito conectado com o seu lado mais instintivo e selvagem. Sagitário tem, assim, um natural fluir com os elementos da natureza, com os animais e com as diferentes faunas.

Numa outra dimensão, encontramos Virgem, signo que encontra no mundo natural e, principalmente na relação com os animais, uma simplicidade relacional, uma pureza de coração que não encontra nos seres humanos. São normalmente grandes amantes de cães e gatos, por encontrarem nesses bichinhos a conexão que vai para além da palavra e que concretiza alguma da pureza que tanto o incentiva a viver. É também no mundo natural que encontra algum silêncio mental, algo que este arquétipo não dá por garantido.

Se formos ao lado mais visceral da natureza, encontramos Touro. O arquétipo da sobrevivência e da Mãe Terra, por representar a conexão à Terra, enquanto fonte dos nossos alimentos. Há quase uma relação de sensualidade com este elemento: o nosso corpo é a nossa casa e natureza e através deste nos relacionamos com todo o ecossistema. Pessoas com a casa 2 e com muito arquétipo de Touro no Mapa Natal tiveram por vezes uma infância muito ligada ao mundo rural e aos animais deste mundo rural. Com eles encontram o seu lado mais simples e visceral.

Mais ligado aos oceanos e aos grandes animais aquáticos, encontramos o Peixes. O meio natural é o ideal para conectar com o sentimento de expansão! Tal como o seu signo oposto, Virgem, encontra na natureza um sentimento de pureza e de paz. Peixes é também o arquétipo dos eremitas e daí as paisagens inóspitas, o topo das montanhas e o sentimento de isolamento poder estar muito conectado com este signo.

Todos os arquétipos terão algum tipo de conexão com os animais, no entanto, Sagitário, Virgem, Peixes e Touro são aqueles que mais diretamente se relacionam com os animais. Numa perspetiva mais mística, encontramos o Escorpião, que se identifica bastante com os pássaros de grande porte, como as águias e os condores, símbolo de ascendência espiritual.