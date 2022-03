Os 6 signos mais desarrumados do Zodíaco

A desarrumação, em doses ligeiras, é inofensiva, mas, segundo os peritos em Astrologia, esta é daquelas características que definem bastante a personalidade de cada signo. Em traços mais ou menos acentuados, há signos mais propícios ao "caos", e avessos à organização e ao método. Por exemplo, sabe aquela amiga que todos os dias sai do quarto e deixa para trás uma pilha de roupa em cima da cama porque não consegue nunca decidir o que vestir à primeira? Ou a outra que por mais que arrume a secretária, esta está sempre caótica? Ambas podem estar entre os seguintes signos.



O primeiro da lista é Gémeos. Este signo luta muitas vezes para se organizar simplesmente pelo facto de estar interessado em viver a vida e a fazer das suas, sempre com mil planos e ideias. A dualidade natural deste signo faz com que este se interesse por tantas coisas, que é difícil focar-se numa só, e isso pode trazer desarrumação e caos em marcar eventos, encontros ou nas situações normais da vida. Fazer listas é um truque que ajuda a contrariar esta faceta de Gémeos, tornando-o menos disperso.

Balança também está entre os signos que podem ter dificuldade em organizar o seu dia a dia. Para os nativos deste signo é difícil decidir, por exemplo, quando está perante muitas opções, num menu de almoço. Além disso, é um signo que perde imenso tempo a pesar os prós e os contras. Para se sentir mais no controlo, Balança deve concentrar-se em confiar mais no seu instinto.



Sagitário quer experimentar tudo o que a vida tem para dar – e muitas vezes pode sentir-se sobrecarregado e disperso devido a essa característica. É um signo que pode ter grandes ideias, mas por outro lado pode ter dificuldade em se concentrar nos detalhes para fazer o plano funcionar.



necessariamente por o trabalho doméstico à frente das saídas com amigos, porque a vida é curta e este signo quer experimentá-la da melhor maneira possível. Se estiverem em casa, quietos, sem fazer nada, rapidamente vão sentir necessidade de se mexer. Ainda assim, mesmo quando as

coisas começam a ficar confusas, não demora muito até estar de novo com tudo organizado, e o ciclo vai-se repetindo.



está entre estes signos. Como Peixes se preocupa tanto com seus semelhantes, muitas vezes falta-lhe a capacidade ou o desejo em dizer mais vezes que não. Isto pode levar a que entre em stress para resolver problemas, e a marcar compromissos a mais. Para os nativos de Peixes, a organização é um problema real e constante nas suas vidas.junta-se à lista. Os nativos deste signos não irão