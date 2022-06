Quais os melhores e piores signos na cozinha?

Começando pelos signos de ar: Aquário, com a sua excentricidade, terá tendência para fazer misturas estranhas com sabores muito ácidos ou aquele tempero que adora e então… usa em tudo! Já o seu companheiro de elemento, Gémeos, tem por hábito canalizar uma boa parte da sua criatividade para a cozinha, o que pode ter resultados muito saborosos. Aliás, não é por acaso que nos mapas astrais dos grandes cozinheiros, este costuma ser um signo muito presente.

Filme: À Procura de uma Estrela (2015) Foto: IMDB

No elemento Terra, Touro é rei. Trata-se dos signo dos sentidos, o amante dos prazeres. Tal como acontece com Gémeios, este signo é uma importante assinatura astral de qualquer bom cozinheiro, mesmo que o signo seja outro, veremos que Touro terá importância nesse mapa natal. Ele representa a conexão à terra, de onde vêm os ingredientes, e por isso está mesmo no seu elemento natural. A cozinha mediterrânea assenta-lhe como uma luva. Já Capricórnio, pode efetivamente ser um bom cozinheiro se assim o entender, mas gosta mesmo é de ir aos melhores restaurantes da cidade e ter experiências de luxo. É mais fácil vê-lo sentado no sofá, do que em pé de avental colocado.

Filme: Sem Reserva (2007) Foto: IMDB

No elemento água, Caranguejo adora tudo o que é casa, família e por isso cozinhar pode estar entre as suas melhores capacidades. Será porventura aquele que faz aqueles pratos que fazem lembrar a infância e a tradição. Na casa de um Caranguejo vamos comer, repetir, ao sabor de um bom vinho e de conversas cheias de emoção. Não vamos querer ir a lado nenhum, porque se está tão bem no ninho. Com Caranguejo, alimentar é amar.

Filme: A 100 Passos de um Sonho

Quanto ao elemento fogo, Carneiro pode ter vontade de cozinhar, mas rapidamente a perde quando pensa no que pode mandir vir de fora, com destaque para aqueles apetites mais calóricos. Para queimar tachos e deixar a cozinha de pantanas, Carneiro está sempre pronto! Se houver um Sagitário na área talvez seja uma melhor escolha. Adora dar asas à sua exploração e espírito de aventura nos quatro cantos de uma cozinha e levar à mesa o que aprendeu nas suas múltiplas viagens ou até fazer um churrasco para os amigos no terraço da sua casa. O que mais procura é o convívio que a partilha da comida pode trazer!



Com estrelas Michelin teremos mais probabilidade de encontrar personalidades dos signos Touro, Gémeos, Caranguejo e Sagitário. Já os melhores a encomendar comida serão provavelmente dos signos Aquário, Capricórnio ou Carneiro.