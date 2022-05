Entre pratos e panelas: quais os signos que queremos na cozinha?

Começando pelos signos de ar. Por exemplo, Aquário, com a sua excentricidade, terá a tendência de fazer misturas estranhas, e daí, não agradar a gregos e a troianos. Já Gémeos, toda a sua inventividade mental, pode ser expressa no talento das suas mãos, na cozinha! E nos mapas astrais dos grandes cozinheiros, costuma ser um signo muito presente. Já Balança é a mestre da receção dos convidados! Adora receber pessoas, e poderá, por isso, ser incrível a fazê-lo e isso poderá passar pela excelência na cozinha. Entradas e cocktails, receitas experimentais e de diversas origens poderão estar no menu dos Balanças.

No elemento Terra, Touro é rei. O signo dos sentidos, o amante dos prazeres pode ser o verdadeiro cozinheiro. Aquele que todos querem. É a assinatura astral de qualquer bom cozinheiro, mesmo que o signo seja outro qualquer, veremos que Touro terá importância nesse mapa natal. O signo de Virgem poderá ser o indicado para a culinária molecular. Todo dado a pormenores, pode ser aquele que só cozinha se tiver o espaço todo para si, sem ninguém a meter o dedo. No entanto, adorando o pormenor, pode dar azo à perfeição, porém nunca ficar realmente satisfeito com o que faz: faltará sempre algo! Ainda neste elemento, Capricórnio, será aquele que até pode ter bons dotes na cozinha, mas prefere mesmo ir a bons restaurantes e que cozinhem para ele.

No elemento água, Escorpião pode dedicar a sua intensidade a cozinhar receitas cheias de paixão. O signo oposto de Touro tem também grande mestria na cozinha. Caranguejo adora tudo o que é casa, família e por isso cozinhar pode estar entre as suas melhores capacidades. Será porventura aquele que faz aqueles pratos que fazem lembrar a infância e a tradição. Peixes será chamado "pela cozinha" para dar forma à sua intuição! Poderá ser um pouco dado a sensibilidades e alergias e por isso cozinhar coisas mais alternativas e daí poder não agradar a todos os paladares.

No elemento fogo, Leão pode dedicar toda a sua criatividade à palete de condimentos e alimentos! O prato pode ser a sua tela onde pinta a sua genialidade. Leão será exímio a cozinhar para quem mais ama, pois adora expressar o seu amor através de atos românticos e expressivos. Carneiro poderá ter a vontade de cozinhar, mas rapidamente ficar sem a mesma vontade e ir buscar comida fora e até ter aqueles apetites mais calóricos. Sagitário, pode adorar dar asas à sua exploração e espírito de aventura nos quatro cantos de uma cozinha. Talvez cozinhar o que aprendeu nas suas múltiplas viagens ou até fazer um churrasco para os amigos no terraço da sua casa. Adora o convívio que a partilha da comida pode trazer e pode ser um grande Chef!