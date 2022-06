Os 4 signos que vão ter o verão mais desafiante de sempre

Quando a vida puxa por nós , sabemos que estamos a criar resiliência e estrutura. Para os signos com os aspetos mais desafiantes, este verão terá um sabor de crescimento de adaptação a novas circunstâncias ou situações que exigem mais e melhor de nós. Não que isso tenha de ser negativo, mas vai funcionar como um teste às nossas capacidades. Por isso, deixamos o lembrete de que os aspetos ao Sol (o signo solar) são apenas uma percentagem pequeno de todo o mapa natal, e que, apesar de importantes, há muitos outros aspetos que ficam de fora. Feita a ressalva, estes são os signos solares com um verão mais desafiante.

No geral, o signo Touro terá um verão a começar com muita energia e vigor. No mês de julho, Marte sobre o Sol irá trazer muito movimento à concretização pessoal das taurinas. Agosto e setembro vêm associados a prazeres da vida! O que adicionará mais responsabilidade a este signo será o Saturno em quadratura ao Sol, que estará forte para o terceiro decanato, a exigir crescimento, maturidade e responsabilidade. A frase por detrás deste aspeto é "quero viver a minha vida com os meus valores, e o que tenho de mudar para isso acontecer?". Este processo poderá ser gerador de alguma crise, mas também promotor de maturidade e evolução. O segundo decanato terá um verão em que poderá romper de forma determinante com alguma situação da sua vida e começar de forma igualmente disruptiva um período completamente novo. Muita atenção será necessária com objetos cortantes e máximo cuidado com máquinas.

Escorpião atravessa uma fase semelhante ao seu signo oposto na roda astrológica, Touro. Crescimento e maturidade na ação para uma nova vida são o mote. Uma vida que traga o melhor de mim ao mundo, de forma criativa em que consiga criar uma estrutura para os meus sonhos e para a minha família, será a intenção subjacente. Este tipo de intenção cria crise porque normalmente está em jogo algo novo que queremos promover e precisamos de aprender. Pode, no entanto, devido à influência de Marte em junho e julho, faltar alguma energia física e qualquer grama parecer já peso a mais. Em agosto estará com uma força atrativa muito grande, o que pode trazer paixão, mas também conflito e aprender a distinguir um do outro será importante. Principalmente o segundo decanato deverá preparar-se para reações do mundo externo muito intensas. Por outro lado, há uma energia de fé no futuro que dará alento e criatividade.

Aquário está na encruzilhada, a ter de escolher entre dois caminhos. Precisa de optar entre o trauma e o trabalho interior, entre relações difíceis e a simplicidade interna, entre depender dos outros e assumir o seu próprio caminho de autossuficiência. Principalmente o segundo decanto, está neste processo de optar entre o passado e o futuro. Em finais de julho e início de agosto poderá acontecer algo forte e determinante que ajuda à evolução. O terceiro decanato pode estar a sentir um peso nos ombros de muita responsabilidade, no entanto toda essa responsabilidade poderá trazer o sabor dos frutos. A árvore para produzir frutos tem que fazer um esforço de canalizar todas as suas propriedades para que aqueles frutos se possam desenvolver. Tenha fé no futuro.

O Leão está igualmente na dança da evolução! O primeiro decanato estará mais a fluir com as ondas e com o Sol, mas os outros dois estão mesmo a querer sair da casca do passado e abraçar um novo processo de vida. Isso vai-se fazer sentir neste verão. O segundo decanato quer voltar a sentir-se na sua pele, a reorientar-se na sua identidade e largar situações e pessoas que o retiram do seu sentimento vitorioso de "eu". O terceiro decanato está a fluir mais com a força dos acontecimentos, tem, no entanto, que assumir autoridade no meio familiar e profissional, quando queria estar mais em modo "dolce fare niente" e talvez seja chamada a serviço mais vezes do que gostaria!