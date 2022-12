Horóscopos 2023. As previsões para o signo de Touro

Osterão em 2023 o desafio de atualizar o seu: uma nova carreira, uma nova fonte de rendimentos, um novo amor ou o plano de ter filhos ou netos que chegam. A partir de, os astros mostram a possível retribuição de esforços feitos no passado relativamente a bens materiais, recebendo, porventura, bens relativos aassim como os lucros da venda de bens pessoais.O início da primavera poderá trazer um brilho aos olhos de quem está a braços com, mas também traz alertas com a, pois estará focada/o nos prazeres da vida. Abril e maio serão meses de reflexão em tudo o que representa assinatura de contratos, transações financeiras e acordos de longa duração. É uma altura de reflexão e de espera. A entrada de Júpiter em Touro a partir de maio poderá trazera este signo em diferentes áreas não só, como amorosa. Como fazer crescer os recursos? Poderá ser uma reflexão intensa entre junho e outubro. Asestarão em foco: fazer crescer a família, manter ou não a relação e a escolha acertada de amigos e relações consoante os seus valores e necessidades...Para oé o início de uma mega metamorfose dos próximos anos em que quer, ao nível do subconsciente, transformar os valores sobre os quais rege toda a sua vida e missão. O mundo poderá parecer-lhe frustrante e sentir isso ao nível da carreira e da sua relação. A questão de partilhas na relação e entre familiares ou sociedades profissionais será fonte de. Procure um equilíbrio entre a flexibilidade e a salvaguarda dos seus interesses e necessidades.Em alguns casos, a expansão de Júpiter e o sextil de Saturno podem trazer uma crise na, tudo vai depender do. O primeiro semestre do ano será o mais forte. Para o segundo e o terceiro decanato, junho, julho, agosto e setembro serão meses desafiantes para as. O facto dos Mercúrios retrógrados serem em signos Terra, ao longo deste ano, fazem com que Touro tenha um ano de reflexões financeiras, profissionais e de investimento de recursos, principalmente com o Júpiter em trânsito. A quadratura doem Leão nos meses de julho, julho, setembro e outubro trará desafios adicionais a este signo, assim como o plutão em quadratura aos nódos.vai continuar com a influência de Úrano, a ver muitas das suas estruturas renovarem-se e a libertar-se de muitos valores limitadores nas suas relações, de forma a ver o mundo de uma forma mais vasta. Entre maio e agosto será a vez do terceiro decanato deter a primeira experiência uraniana, que é sempre a mais forte.