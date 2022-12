Horóscopos 2023. As previsões para o signo de Leão

Os próximos anos serão um convite a deixar-se ir para o mundo, a aplicar a sua criatividade em grupos, com os outros, com os seus filhos, com os seus netos, com a sua comunidade, com quem precisa. Energia, nos primeiros meses de 2023, não vai faltar. Há vontade de descobrir novos caminhos e sente que precisa de liberdade para descobrir, farejar essas novas hipóteses de reinvenção. Trata-se do início de um novo ciclo. Para o terceiro decanato, o ano começa com nuances de muita responsabilidade em casa e no trabalho. Tudo parece demais para si e pode sentir que dá, dá e dá, mas o que recebe é pouco para o que gostaria.

No segundo trimestre do ano tudo aponta para uma crise de fé em relação a estes novos caminhos que quer percorrer: será que sou mesmo capaz, será que estou à altura? Será uma temporada muito emocional. O antídoto passa por conseguir clareza nos seus objetivos e nos meios que precisa para alcançá-los na sociedade. As suas relações podem sofrer um abalo com esta necessidade de redescoberta do seu sentido no mundo. Como encontrar os seus próprios valores para além da sua relação íntima e como restruturar essa sua relação no seu novo sentimento identitário? O início da primavera pode, por isso, ser forte no campo amoroso.

Maio pode representar uma profunda transformação de valores. As relações da sua vida podem trazer uma revolução na sua forma de ver o mundo. Uma libertação pode estar prestes a acontecer, muito criativa, que pode vir através dos outros ou até mesmo da sua imaginação e expressar-se de forma criativa. Pode também sentir que a vibração das suas relações mudou, como se de repente não reconhecesse algumas das pessoas da sua vida.



Os próximos anos poderão ser de mudança de círculo de amizades, pois a mudança individual altera a sua vibração e, consequentemente, isso altera a vibração das pessoas que atrai para si. Entre junho e outubro as suas relações estarão em reflexão profunda, no sentido de readaptação das necessidades de atenção que tem e de como reequilibrá-las trabalhando o amor interno. Poderá ser também o caso de sentir que a pessoa que está ao seu lado não tem sido capaz de lhe dar a atenção que gostaria de receber. Tempo de procurar equilíbrio nos seus relacionamentos.



Leia também Horóscopos 2023. As previsões para o signo de Gémeos forte crise de valores.

Relativamente à saúde poderá ser necessária atenção ao sistema imunitário. A vida está a pedir que cuide da sua saúde de formas que vão para além das convencionais. Sinta o que precisa, conecte-se consigo e com o seu corpo e cuide verdadeiramente de si.