Horóscopos 2023. As previsões para o signo de Virgem

O ano começa com a necessidade de digestão de diferentes ideias e com a urgência em discernir sobre quais deve ter ação e decisão. Parece haver medo de pôr a pata na poça e de agir sobre os valores errados ou impulsivamente, e então sente-se a paralisar e a ruminar. A procura de silêncio e a possibilidade de errar e de depois melhorar devem estar em cima da mesa.



Para o segundo decanato, há o convite a uma libertação de limites e constrangimentos! Soltar as rédeas e seguir o espírito do cavalo alado, de forma a contactar com o seu lado mais puro ou natural. Março pode trazer consigo preocupações relativas às suas relações no geral e ao sentimento de responsabilidade que estas podem significar.



preocupação, compaixão e cuidado. Poderá também estabelecer objetivos elevados que sente como difíceis de se manterem devido às diferentes responsabilidades que vai colhendo pelo caminho. Os astros apontam para um mês em que financeiramente recebe algo em grande - dependendo das ações passadas também poderá ser uma dívida, por isso verifique se tem tudo em ordem.



Fisicamente pode sentir que o seu corpo se está a ressentir com os excessos e por isso será uma altura em que precisará de reforçar o seu sistema imunitário.



Leia também Horóscopos 2023. As previsões para o signo de Gémeos reorganização de toda a sua realidade e isso poderá dar-lhe um poder de ação grande no seu mundo. Há uma ideia de reconstrução, remodelação que se pode expressar na sua realidade externa.



Para o segundo decanato este período será de enorme poder de visão e vitalidade para a ação seguido de bastante reflexão no mês de setembro, principalmente por causa da questão financeira, reflexão que prosseguirá até dezembro.



O terceiro decanato terá uma tendência a sentir que a sua vida parece uma peregrinação, em que aprendizagens se sucedem umas às outras. Estará mais virado para dentro, assumindo uma postura ainda mais interior do que a habitual.