Horóscopos 2023. As previsões para o signo de Escorpião

O primeiro trimestre tenderá a ser de alguma crise sobre como dar os primeiros passos numa nova direção, havendo por isso reflexão sobre prós e contras. Está no início de um ciclo de 5 anos em que transformações radicais na sua vida se preparam para acontecer, necessitará de se abrir à mudança e poderá começar a sentir os primeiros sinais dessa mudança a partir de março deste ano.



É também altura de grandes sonhos e projeções para o futuro: mudanças de casa, alcançar outro papel na carreira ou outro tipo de sonhos podem ser projetados. Se houver uma ligação à vida espiritual, poderão ser tempos de revelações e descobertas interiores.



ofertas financeiras e parcerias que envolvam prosperidade, seja no campo amoroso, social ou profissional. No final de maio atenção para discórdias que se possam tornar violentas ou demasiado emocionais. Será uma altura para manter a calma e a paciência no seu ambiente. De julho a outubro, na sua relação, a possibilidade de filhos, a possibilidade de acontecer algo de novo pode surgir e será refletida até ao limite. Quererá descobrir formas de criar uma realidade no mundo, mais prósperas, e isso também estará no centro da sua atenção.

Na saúde, o segundo decanato poderá ter de dar muita atenção a este domínio, e poderá assistir também a curas importantes no final de março. Também nas questões relacionais pode assistir a processos de cura através de conversas importantes. O segundo e o terceiro decanatos vão dançar ao som da rebeldia de Úrano através de relações que surgem para promover uma autêntica mudança de pele. Mais suave para o segundo decanato e mais forte para o terceiro.