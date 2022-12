Horóscopos 2023. As previsões para o signo de Balança

O ano começa com a necessidade de tomar decisões relativas ao coração, à carreira e à forma como ocupa o seu tempo: vou não vou, faço ou não faço, sigo ou não esta estratégia? As decisões relativas a finanças e carreira poderão ser mais difíceis de tomar devido à responsabilidade que acarretam. No amor, atrações fortes parecem estar na calha e para o terceiro decanato será um ano de tomada de responsabilidade pela sua própria individualidade, na tentativa de trabalhar o equilíbrio entre o dar e o receber, entre o dominar e ser dominado, principalmente na segunda metade do ano. A partir de abril pode haver a sensação de que as ilusões nas relações se estão a desfazer. Um sentimento de miragem e ilusão acerca das pessoas à sua frente pode surgir.



O amor estará no primeiro plano para os Balanças neste ano de 2023, assim como as expetativas e projeções que têm tendência a fazer - vão tornar-se óbvias. Em abril e setembro transformações significativas podem acontecer na área sentimental ou relacional. A mensagem é: não espere tanto do outro e dedique-se mais a si.

Profissionalmente este poderá ser um ano em que se alinha com os seus talentos, em que programa uma família, em que surge a promessa de netos. Aproximam-se anos de realização pessoal e de alinhamento com o seu sentimento de construção da sua vida. É claro que essa mudança implica uma progressiva eliminação do passado e por isso os próximos anos serão também de um certo desmoronar do que já não serve.