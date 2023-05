SIMONMILLER x Mango: uma nova colaboração para celebrar o verão

Estamos prestes a chegar a uma das mais divertidas temporadas do ano: a das idas à praia, das presenças em cocktails ao fim do dia, dos almoços com as amigas em esplanadas, e dos mergulhos na piscina. É o verão! A pensar nisso, a Simon Miller, uma marca vinda de Los Angeles e fundada em 2008 por Chelsea Hansford, sua CEO e diretora criativa, alia-se à Mango para uma edição especial que celebra a chegada da estação estival. Inspirada no modernismo e no luxo contemporâneo, a Simon Miller representa uma abordagem positiva e brilhante à moda e às tendências sazonais, e fpi esse toque irreverente que apelou à marca espanhola que todas conhecemos.



Uma curiosidade? A Simon Miller começou por ser lançada como uma marca masculina, mas hoje em dia é nas mulheres que encontra a maior inspiração. Quando foi convidada pela Mango para uma colaboração, a diretora criativa não hesitou, citada pela Vogue Americana, Chelsea disse: "foi um "sim" imediato. Eu vi muito do que a Simon Miller poderia trazer para a colaboração".

O resultado é uma coleção de peças em edição limitada, e desenhada a pensar em quem gosta de um estilo bastante colorido - o color blocking é uma das técnicas utilizadas.

Vestido amarelo da coleção, €69.99. Foto: Mango

Predominam as cores primárias – amarelo, vermelho e azul – e os padrões estampados e às riscas "dão luz e frescura às peças". Azul vibrante, combinações de amarelo torrado, verde e branco - tudo é misturado para dar coerência e esta colaboração. Fibras naturais, como o linho e o algodão, são os tecidos eleitos para a confeção das peças, que se misturam com outros materiais, como a poliamida e o tecido turco. À semelhança com fatos de surf e de mergulho: sim, esta coleção, como é de verão, também se inspira na versatilidade deste tipo de peças usadas no mar.

Look com padrão às riscas. Foto: Mango

Entre os bestsellers da marca norte-americana predominam os sapatos e os acessórios, o que fez com que nesta coleção os acessórios sejam também "os protagonistas". A ráfia é um dos materiais destacados bem como as sandálias chunky e os óculos redondos, tudo elementos característicos da Simon Miller.

Looks completos, com roupa, óculos e malas. Foto: Mango

Os preços variam entre os €17,99 e os €199,99, no site oficial da Mango e da Simon Miller.