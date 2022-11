Camille x Mango. Uma coleção para it-girls

Foto: DR 1 de 5 Foto: DR 2 de 5 Foto: DR 3 de 5 Foto: DR 4 de 5 Foto: DR 5 de 5

é um nome bem sonante na moda francesa. Aliás, é um excelente exemplo de como as francesas de hoje vestem, com descontração, carisma e delicadeza - um estilo sem esforço, que lhes é natural.Para a estação mais festiva do ano, Camille aliou-se de novo àpara uma. Felix Cooper captou as imagens da campanha, que foi produzida pelo marido de Camille, para que o resultado fosse uma representação mais fiel do universo da Camille.são todos detalhes e materiais que evocam o estilo vintage, acentuado nesta coleção, a par de outra tendência, que é a do início dos anos 2000. Grande parte da coleção é composta por vestidos deslumbrantes, como o de malha prateada ou o de cristais semitransparentes, como se vê pelas imagens da campanha.Em termos de parcerias, a Mango tem vindo a colaborar com outras marcas, artistas e talentos - como Chufy, André Saraiva, Leandra Medine e, mais recentemente, Pernille Teisbaek. Através deste projeto, a marca pretende fortalecer os laços com a sua comunidade, tirando partido das novas perspetivas e novas interpretações do estilo Mediterrâneo da Mango. A coleção está já disponível online e em lojas selecionadas em Portugal, como a Mango Carmo ou Restauradores, ambas na baixa lisboeta.