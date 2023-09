Mango Back to Work: de fatos estruturados a vestidos em organza

Esta coleção destaca-se pela sua atitude descontraída face às exigências da rotina, mas também pela sua versatilidade na criação de looks formais e casuais nesta época de regresso ao trabalho. Foi um desafio equilibrar estas duas abordagens?

Penso que os limites entre trabalho e lazer são cada vez mais ténues. Queremos realmente incorporar planos no nosso dia depois do trabalho, por isso precisamos sempre de peças que possam ajudar em ambos os momentos. Para nós, é uma combinação muito natural, por isso pensámos em peças muito versáteis, peças básicas com um toque [especial] que nos podem dar o look que queremos ao longo do dia, seja onde for.

Mango Selection. Foto: DR

Como surgiu a ideia de criar uma coleção que cruza referências de alfaiataria masculina com referências mais femininas e contemporâneas? Quais foram as principais influências assentes nesta escolha?

É algo com que me sinto muito confortável e que é essencial para o meu estilo. Misturar alfaiataria com peças femininas ou com peças desportivas é totalmente a minha praia e acredito realmente que estas combinações refletem a forma como nos vestimos hoje em dia. As influências são claras: desde Yves Saint Laurent, que entrou em cena com o fato dinner jacket na sua coleção de 66, até Calvin Klein e Donna Karan nos anos 90, que ajudaram a construir a imagem da mulher poderosa através de peças criadas para dar destaque às mulheres. Estas peças são agora revisitadas, combinando-as com peças antagónicas que jogam com o contraste e com as quais conseguimos renovar estas silhuetas poderosas.

Mango Selection. Foto: DR

Os blazers são uma grande parte desta selecção de peças. São um must-have para a estação fria? Que outras tendências se destacam?

Os blazers são uma peça fundamental para um guarda-roupa de transição e são perfeitos para usar em camadas quando chegam os dias mais frios. Por isso, temos muitas opções nesta coleção, desde uma peça oversized com mangas amovíveis que podem ser atadas a opções cropped. Destaco também as peças em camurça (a combinação blazer-saia mini é imbatível) e pele em geral.

Mango Selection. Foto: DR

Nova Iorque foi a cidade escolhida para fotografar a nova campanha. Foi uma escolha óbvia?

Não conseguimos deixar de estar apaixonados por Nova Iorque, por muito que tentemos. É a cidade por excelência que nos entusiasma a voltar a viver a nossa própria cidade depois do verão.

Mango Selection. Foto: DR

Como é que a atmosfera da cidade influenciou os looks criados por Alex Carl? Como é que a sua perspetiva se enquadrou na visão da Mango?

A coleção tem uma forte vibração citadina e, por isso, o trabalho da Alex reflete isso mesmo. Ela quis realçar as peças de alfaiataria da coleção, que também trazem um ambiente de trabalho da Nova Iorque dos anos 90. A sua estética clássica, limpa e elevada, encaixa perfeitamente na Mango e na coleção Selection, especificamente. A Alex cria sempre looks perfeitos com uma abordagem clássica, mas com este aspeto moderno que os torna tão atuais. Ela também domina a arte das camadas, o que é perfeito para esta estação.

Justicia Ruano Foto: DR

A coleção também se destaca pelo uso de tecidos de alta qualidade. Como é que esses materiais foram escolhidos?

Antes de desenvolver a coleção, começamos sempre por ter em conta o tipo de peças que vamos desenvolver para fazer uma seleção prévia de tecidos e materiais, sempre dos melhores fornecedores e origens, privilegiando a sua qualidade e beleza. No caso da Selection isto é feito com especial cuidado, escolhendo tecidos muito específicos de alta qualidade.

Mango Selection. Foto: DR

Esta é uma coleção mais premium da Mango. Contém alguns aspectos sustentáveis? Se sim, quais?

A nossa política de sustentabilidade é transversal a todas as nossas coleções e a Selection não é exceção.

Se tivesse de transformar um look de dia num look de noite, que peças da coleção escolheria e porquê?

Bem, neste caso, fizemos precisamente o exercício inverso, pegando em peças claramente de noite, levámo-las para o dia com um styling diferente que nos permite enquadrá-las no dia a dia, como a saia de organza, o vestido de tafetá, o vestido de strass ou o vestido de renda.