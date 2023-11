Coleção especial de Natal de Jacquemus em exclusivo na Stivali

Simon Porte, de 33 anos,

Guirlande está à venda na Stivali. Foto: Jorge Perez Ortiz

Guirlande está à venda na Stivali. Foto: Jorge Perez Ortiz

Guirlande está à venda na Stivali. Foto: Jorge Perez Ortiz

As coleções chegam a esgotar em horas, e a lista de espera durar meses. Assim é o- cujo mentor é o designer francêsque se conseguiu reinventar numcada vez mais vasto e eclético. Agora, a marca chega de forma mais exclusiva e prensencial a Portugal, à loja física da Stivali, no número 38B da Avenida da Liberdade, através da, como indica o nome, é inspirada nasguirlandas(ou coroas) decorativas de Natal, e inclui roupa e acessórios. Há peças para todos os gostos, mas como seria de esperar, pouco discretas, uma vez que esta é uma coleção festiva. Desde um extravagante casaco em pêlo aos vestidos brilhantes e carteiras metalizadas, passando por um deslumbrante cai-cai com pêlo e por u ma minissaia em branco e vermelho escuro. Uma das estrelas da coleção é mesmo um vestido em tafetá de cetim vermelho com mangas dramáticas; e peças em malha e lurex , que não Guirlande está à venda na Stivali. Foto: Jorge Perez Ortiz passaram despercebidas numa festa. Guirlande está à venda na Stivali. Foto: Jorge Perez Ortiz O brilho é um dos segredos da coleção Guirlande e também se manifesta nos complementos. Os acessórios ganham, também, um destaque especial nesta coleção. Entre as peças-chave, há o já famoso bucket ha t Jacquemus, de abas largas, ou outros acessórios como luvas e lenços delicados. A s argolas torcidas e os brincos de sino – todos enfeitados com strass - são já emblemáticos da marca . O lado cintilante desta coleção estende-se ao calçado, saltando-nos à vista as sabrinas douradas, as sandálias com pelo, as botas de camurça preta e uns elegantes sapatos de salto prateados. Guirlande está à venda na Stivali. Foto: Jorge Perez OrtizPor fim - e foi por aqui que a marca começou - as carteiras concretizam-se em diferentes materiais, tratamentos e tons."A Chiquito , nos tamanhos original e médio, retorna integralmente em pele metalizada e enfeitada com pêlo, enquanto a Bambino Long é apresentada nas versões em veludo verde profundo ou couro dourado. Já a Petit Bambimou destaca-se em cetim vermelho e dourado e a Petit Bambino Doux em prateado. A Bisou Perle brilha em verde ou dourado. Há novos pequenos acessórios em pele, como a carteira Bambino com pulseira - um presente que ainda pode ser usado depois da época festiva" resume a marca, no comunicado de imprensa. A coleção também está à venda no website de Jacquemus.