5 Gadgets para este outono

Longe vai o verão, e para a maioria das pessoas longe vai também o tempo de lazer e de descanso à beira-mar. Quer esteja de volta ao escritório, à escola ou simplesmente à correria, sem tréguas, do dia a dia, damos-lhe a conhecer os gadgets mais inovadores, nas mais diversas categorias, para ter e levar sempre consigo.

Destinada a surpreender e a responder às necessidades de todos os amantes da tecnologia, a iS, marca própria da iServices, já é uma referência no setor e um verdadeiro bestseller. A marca, que em 2023 completou 10 anos com um evento no Palácio de Seteais, apresenta uma seleção de produtos inovadores, desde capas, películas, cabos, carregadores, gadgets, e muito mais.

Acredite, a iS tem certamente um produto para si ou para quem mais gosta. Afinal, já se aproxima o período festivo e começam a chegar as listas de prendas. A solução? Antecipe as compras com as muitas sugestões da iServices.

Entre no ritmo com auriculares bluetooth

Desfrute de momentos musicais a sós, em qualquer lugar, com uma vasta gama de auriculares Bluetooth. Basta conectá-los fácil e rapidamente ao seu smartphone, computador ou tablet, e ouça as suas canções preferidas com alta qualidade de som. Quer procure uns earbuds, uns auriculares desportivos ou uns auscultadores de gaming, a iS tem o equipamento que vai ao encontro das suas expetativas.

Aumente o som com colunas bluetooth

Convidamo-lo a fazer a festa com colunas Bluetooth. Quer faça uma sessão de cinema com a família, uma jantarada ou deseje apenas relaxar ao som de boa música, descubra uma seleção de colunas portáteis de diversos estilos e formatos, que se adaptam harmoniosamente com a decoração da sua casa.

Na iServices pode adquirir colunas true wireless para uma experiência de som imersiva, ou simplesmente optar por uma coluna luminosa, capaz de transformar qualquer ocasião num verdadeiro acontecimento.

Incontactável? Jamais! Powerbanks e carregadores

Nos dias de hoje, o telemóvel é essencial, tanto na vida privada ou como ferramenta de trabalho. Por isso, é importante ter uma solução de carregamento sempre à mão.

Nunca será apanhado desprevenido com as powerbanks. Os equipamentos da iServices dão mais energia ao seu smartphone ou computador, para que desfrute sempre ao máximo.

Capas e películas para smartphone e não só

Salve o seu smartphone, iPad ou AirPods de quedas e acidentes do dia a dia. A iServices oferece uma série de capas em silicone líquido e TPU, num variado leque de cores, bem como películas em vidro temperado para várias marcas de smartphone, que garantem a total proteção do seu equipamento. Leves, moldáveis, com um design elegante e minimalista, descubra todas as capas iS para telemóvel, iPad ou AirPods.

Gadgets e acessórios iS: simplifique a sua vida

Desde 2013 que a iS produz uma vasta oferta de artigos tecnológicos inovadores e personalizados a pensar nas necessidades individuais dos clientes, independentemente do género ou idade. A premissa é clara: há sempre um equipamento que é o perfect fit, seja qual for o seu perfil.

As capas da iServices com a insígnia iS, lançadas em 2014, apresentam uma enorme multiplicidade de cores e estilos, protegendo os iPhones com um material ultrafino e resistente e mantendo o estilo e personalidade. Dessa forma, a marca foi progredindo e enriquecendo o seu catálogo com novidades.

Colunas, powerbanks, auriculares, películas de vidro super-resistentes e outros produtos. Malas e bolsas para PC e as mochilas inteligentes compõe a oferta de essenciais iServices para o dia a dia, leve tudo o que precisa para o escritório ou para a faculdade, com a máxima comodidade.

Em 2020, em plena pandemia da covid-19, a iS ampliou o seu portefólio com a categoria de produtos de higiene e limpeza, que permitiu que os consumidores mantivessem os seus dispositivos desinfetados com produção de artigos como a caixa de esterilização UV.

A marca lançou também recentemente a garrafa inteligente iServices que controla os seus níveis diários de hidratação. Conecte-a ao smartphone e tenha acesso a notificações para beber água e relatórios sobre os seus hábitos de ingestão de líquidos. Disponível em preto ou azul, pode configurar a sua garrafa inteligente a partir das aplicações Smart Life ou TuyaSmart. Guarde líquidos quentes ou frios, e estipule metas diárias de consumo a partir da aplicação móvel. O sensor de deteção de líquido permite saber a capacidade da garrafa a qualquer momento, garantindo que se mantém hidratado. O smartwatch de 3ª geração da iServices é outra novidade imperdível. Sincronize facilmente o seu smartwatch com o seu smartphone e receba sempre as últimas notificações de mensagens e redes sociais. Atenda chamadas, oiça música, controle a câmara e muito mais. Ou leve-o para os treinos e registe o seu progresso, calorias gastas ou ritmo cardíaco.

Visite uma loja da iServices ou a página online e encontre todos estes artigos e muitos mais.