Os amores e paixões secretas da vida de Diana

Foto: Getty Images 1 de 10 / Carlos III - 1981 a 1996 O rei Carlos III, então príncipe de Gales e herdeiro do trono, conheceu Lady Diana Spencer em Althorp House, propriedade de família dela. Na altura, ele namorava com a irmã mais velha de Diana, Sarah. O casamento com Diana deu-se a 29 de julho de 1981, mas não resistiu. Carlos retomou o romance com Camilla Parker Bowles. Diana e Carlos divorciaram-se pouco mais de um ano antes do trágico acidente de Diana, embora estivessem separados há quatro anos, desde 1992.

Foto: Getty Images 2 de 10 / Barry Albert Mannakee – 1985 Trabalhou como polícia na Guarda de Proteção Real antes de ser designado guarda-costas da princesa Diana em 1985. Circularam rumores no palácio sobre um caso entre os dois, o que levou à sua demissão um ano depois. Em 1987, ele morreu num acidente de mota, algo que levantou teorias da conspiração à volta de uma morte planeada. Isso chegou a ser alimentado por Diana num vídeo obtido posteriormente pela NBC, em que ela confessou: “Eu só ficava feliz quando ele estava por perto”. Ele nunca foi mencionado pelo nome nas gravações secretas, mas ela falou de um segurança por quem estava apaixonada - presumiu-se que seria ele.

Foto: Getty Images 3 de 10 / James Hewitt – 1986-1992 O arrojado ex-oficial da Cavalaria iniciou o seu caso de cinco anos com Diana em 1986, depois de se conhecerem num cocktail. Mais tarde, Diana confessou o romance na célebre entrevista à BBC. O caso aconteceu ao mesmo tempo em que foi divulgado que o príncipe Carlos tinha um caso com Camilla Parker Bowles. A relação distanciou-se quando Hewitt foi destacado para servir na Guerra do Golfo. Terminaram quando o caso foi exposto. É também ele que muitos defensores das teorias da conspiração defendem ser o verdadeiro pai de Harry (por conta de algumas parecenças físicas).

Foto: Getty Images 4 de 10 / James Gilbey – 1989 Gilbey, herdeiro de uma fortuna em gin, era amigo de Diana desde a infância. Ela sempre negou o caso e ele nunca falou sobre isso. Mas ele ficou para a história como a pessoa do outro lado da linha durante o telefonema ‘Squidgygate’ em 1989 (que foi gravado). Nele, ele chamou a princesa de ‘Squidge’ ou ‘Squidgy’ 53 vezes e falou em abraçá-la. Daí os rumores…

Foto: Getty Images 5 de 10 / Oliver Hoare – 1992 a 1994 Diana iniciou um caso com o negociante de arte, 16 anos mais velho do que ela, no início dos anos 90. Hoare, com 46 anos na época, era amigo do príncipe Carlos, e havia ficado com a mulher várias vezes em Windsor. No livro do ex-guarda-costas de Diana, Ken Wharfe escreveu: “A princesa ficou instantaneamente atraída por ele. Mais tarde, Diana confessou-me que se sentiu um pouco tímida quando, em Windsor, apertou a mão dele pela primeira vez e corou ao flirtar com ele. Essa conversa terminou abruptamente quando Carlos e a rainha-mãe se juntaram a eles.’ Consta também que uma vez Hoare foi encontrado por um polícia, a fumar, escondido atrás de um vaso depois de terem soado os alarmes de incêndio no Palácio de Kensington, onde Diana tinha o seu apartamento. O caso chegou ao fim devido à recusa de Hoare em deixar a mulher.

Foto: Getty Images 6 de 10 / Will Carling – 1995 Diana conheceu a ex-estrela de rugby de Inglaterra durante um treino matinal no Chelsea Harbour Club de Londres em 1995. Embora o relacionamento tenha sido negado por Carling, Diana supostamente pediu sessões de treino privadas que levaram a um encontro casual.

Foto: Getty Images 7 de 10 / Hasnat Khan - 1995 a 1997 Era um cirurgião cardíaco e pulmonar britânico-paquistanês, considerado por amigos como o “amor da vida de Diana”. O relacionamento de dois anos terminou poucos meses antes da morte de Diana, devido ao facto de Khan temer que nunca pudesse ter uma vida familiar normal se ambos se casassem. O casal teria até considerado viver no seu país natal, o Paquistão, antes do relacionamento terminar. Khan esteve presente no funeral de Diana.

Foto: Getty Images 8 de 10 / John Kennedy Júnior – 1995 Rumores de um suposto romance vieram da amiga de Diana, Simone Simmons, no seu livro de 2005, ‘Diana: a última palavra’. Diana e Kennedy ter-se-ão encontrado num quarto de hotel em Manhattan, em 1995, para discutir a possibilidade de Diana posar para a capa da revista política de Kennedy, ‘George’. Diana acabou por recusar a capa. Os rumores de um caso foram descartados pelo ex-mordomo de Diana, Paul Burrell.

Foto: Getty Images 9 de 10 / Bryan Adams É uma ex-namorada de Adams, a atriz Cecile Thomsen, que afirma que o casal teve um caso. Além disso, a estrela pop escreveu o single ‘Diana’ em 1985 sobre uma mulher que o ‘deixou louco’. Em 2018, Bryan Adams respondeu à pergunta no ‘Watch What Happens Live’ dizendo que ele e a falecida princesa eram apenas ‘grandes amigos’. Adams também esteve presente no funeral de Diana.