Kim Kardashian, Dua Lipa e Nicole Kidman desfilam para a Balenciaga

Por estes dias, Paris está repleto de celebridades, mas só algumas em cima da passerelle. O desfile da Balenciaga contou com Kim Kardashian, Nicole Kidman, Dua Lipa e Naomi Campbell, que caminharam com as mais recentes criações da casa.

Primeiro Look Balenciaga Foto: @balenciaga

A socialite usou um vestido preto comprido com decote coração enquanto a atriz australiana deslumbrou com um vestido prateado e drapeado. Já a cantora britânica Dua Lipa desfilou com um vestido curto amarelo combinado com luvas pretas compridas. A modelo Naomi Campbell usou um volumuso vestido preto, também com luvas.

Kim Kardashian em Balenciaga Foto: @balenciaga

Nicole Kidman em Balenciaga Foto: @balenciaga

Dua Lipa em Balenciaga Foto: @balenciaga

A também modelo Bella Hadid pisou a passerelle com um vestido verde adornado com um laço na parte da frente. Christine Quinn, da série americana Selling Sunset foi outra das surpresas, desfilando com um vestido de brilhantes prateado.

Bella Hadid em Balenciaga Foto: @balenciaga

Christinne Quinn em Balenciaga Foto: @balenciaga