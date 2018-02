Em 2017, Kaia Gerber fez 16 anos e estreou-se nos principais desfiles de moda, como Calvin Klein, Coach, Burberry, Bottega Veneta, Prada, Versace, Saint Laurent, Isabel Marant, Off-White, Chloé, Valentino e Miu Miu. Foi ainda o nome escolhido para abrir os desfiles de Alexander Wang, Moschino e das marcas onde Karl Lagerfeld é diretor criativo, a Chanel e a Fendi.

A coleção será composta por peças de pronto-a-vestir e acessórios e parte do conceito de combinar "a estética intemporal do parisiense chic" de Lagerfeld com as "inspirações de Los Angeles e a visão original e confiante" de Gerber. "Temos trabalhado intensamente ao longo dos últimos meses com a Kaia em Los Angeles e no nosso estúdio em Paris. Foi entusiasmante ver a visão clara, paixão e compromisso dela, e a coleção vai, sem dúvida, inspirar muitas jovens mulheres", revelou ainda o diretor executivo ao site.