O verão de Gonçalo Peixoto pinta-se de vermelhos, laranjas, azuis e branco que contrastam com o cenário monocromático da campanha, fotografada e filmada em Lanzarote, nas Ilhas Canárias.

As peças coloridas e geométricas foram inspiradas nas obras modernistas do arquiteto espanhol Ricardo Bofill e a campanha é protagonizada por Kataryna Smulska (We Are Models) e foi fotografada por Frederico Martins, assistido por Pedro Sá. O styling é de Nelson Vieira.