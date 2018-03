Nesta quinta-feira, 1 de março, foi anunciado que o novo diretor criativo é Riccardo Tisci. Marco Gobbetti, atual CEO da marca, mostrou a sua satisfação ao dizer que "Riccardo é um dos estilistas mais talentosos do nosso tempo. Os seus designs têm uma elegância contemporânea e a sua habilidade de misturar o streetwear com o high fashion é muito relevante para os consumidores de luxo de hoje. A visão de Riccardo vai fortalecer as ambições que temos para a Burberry e posicionar a marca no luxo".