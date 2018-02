A pensar no Dia de São Valentim, a marca italiana apresenta várias sugestões de presentes para esta data. Com as cores vermelho e preto em destaque, a linha é dividida em Love Me, com duas malas de mão e quatro de traçar, e Heart Me, com duas shopper bags e quatro evening bags estampadas com corações.O resultado é uma coleção original e vibrante, ideal para os dias mais apaixonados.