Nápoles, no sul de Itália, cidade onde nasceu a verdadeira pizza e o cenário dos romances de Elena Ferrante, é a fonte de inspiração para a nova coleção de maquilhagem primavera/verão 2018 da Chanel: Neapolis, New City.

A cidade também é o berço de Lucia Pica, a Global Creative Makeup and Color Designer da marca, responsável por esta nova linha. "Quando fecho os olhos e penso em Nápoles, essas são as cores que vejo", explica a maquilhadora. Lucia inspirou-se em diferentes ambientes da cidade, nas cores dos edifícios, no mar da baía e até mesmo nas redes em tom pastel utilizadas pelos pescadores locais.

O resultado são 23 novos produtos, com destaque para a paleta de sombra de olhos Les 9 Ombres no tom Édition Nº1: Affresco e para os batons em pó Poudre à Lèvres de edição limitada, disponíveis exclusivamente nesta estação. Destacamos também o Rouge Coco Gloss no tom 792 Aphrodite, que apesar de parecer azul, tem uma suave nuance de lilás ao mesmo tempo que é quase transparente, e o verniz Les Vernis no tom 592 Giallo Napoli, que será o amarelo mais cobiçado desta temporada.

A nova coleção Neapolis: New City da Chanel está à venda a partir de hoje, 22 de janeiro, em Portugal.