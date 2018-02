Apesar de se ter estreado na passerelle há menos de um ano, Kaia Gerber é já um dos nomes mais falados na indústria da moda. Depois de ter desfilado para a Chanel nas semanas de pronto-a-vestir e alta-costura, Kaia é agora o rosto da campanha de carteiras da casa francesa para esta primavera/verão 2018. Relembramos que Kaia e Karl Lagerfeld anunciaram em janeiro que vão lançar uma coleção-cápsula em conjunto, o que aponta a jovem modelo como uma das novas musas do designer.

Os modelos escolhidos para a campanha foram a carteira 11.12, fabricada no famoso tweed da casa francesa e no novo material transparente, a The Boy Chanel, com um toque masculino, e a Chanel Gabrielle, o mais recente modelo da marca.