São duas mulheres de sucesso e rostos conhecidos do mundo da moda. A supermodelo Gisele Bündchen e a digital influencer e it girl italiana Chiara Ferragni são as protagonistas da nova campanha da Intimissimi, Empowered Woman, que conta a história de duas mulheres de sucesso, cujas vidas nos motivam e inspiram. Tanto Gisele como Chiara conquistaram o sucesso devido às suas personalidades, estilo único e ideias inovadoras e vanguardistas. As duas exprimem a sua feminilidade partilhando o conceito Intimissimi de que cada mulher pode sentir-se confiante na lingerie certa.