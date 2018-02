Selena Gomez é cantora, atriz, produtora e a nova personalidade a juntar-se à Puma. A artista trabalhou lado a lado com a marca, tanto no design dos produtos como também na criação de campanhas de marketing, começando já por aparecer na nova campanha, Phenom, que vai lançpu um novo modelo feminino.

O poder de Selena entre as mulheres mais jovens é grande – até porque é uma das artistas mais seguidas no Instagram – e, por isso, a artista foi convidada para ser a nova voz ativa para os consumidores Puma. Para Adam Petrick, diretor global de marketing, Selena "é tudo o que as mulheres procuram como modelo", nomeadamente porque revelou a sua coragem e honestidade relativamente à sua doença (Lúpus). A artista anunciou recentemente que foi submetida a um transplante renal e, felizmente, a recuperação foi boa. Para o diretor, "Selena é a parceira perfeita para a Puma porque não tem medo dos desafios que o mundo pode colocar; luta e é perseverante, tal como a Puma".



Estas são as primeiras imagens de campanha do modelo Phenom. O lançamento faz parte da campanha DO YOU, que assume o compromisso de inspirar mulheres de todo o mundo a não seguirem rótulos e serem elas mesmas.