Inspirada na música britânica dos anos 90, a década de bandas como Blur, Oasis e Suede, a nova coleção de Alexa Chung capta o lado mais vibrante da cultura britânica. "É importante para mim criar uma coisa que seja ao mesmo tempo intemporal e oportuna. Esta coleção celebra a pop britânica e traduz esse espírito criativo em silhuetas para a geração atual. Na falta de uma palavra melhor, é Fantástica", afirma a própria Chung.

Uma das peças-chave da coleção é a T-shirt branca com a palavra Fantastic estampada, que dá o nome à coleção. As peças voltam a explorar a relação entre masculino e feminino, um dos elementos-chave do estilo da própria Alexa Chung, e estão disponíveis em alexachung.com.