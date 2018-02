Com a colaboração do diretor criativo da Burberry, Christopher Bailey, Adwoa Aboah e Juergen Teller trabalharam em toda a conceção das imagens, do casting à localização e à estética. Para o primeiro de vários portefólios a ser lançados em 2018, Juergen fotografou Adwoa com os seus amigos e família, ao longo do Regent’s Canal, no norte de Londres. Juntos, usaram algumas peças da última colecção da Burberry, como o clássico trench coat, agora em tons brilhantes e néons, ou as novas versões das it bags da marca.

"Tem sido uma honra trabalhar com a Burberry e com Juergen Teller neste projeto inspirador", afirma Adwoa Aboah, acrescentando que a direção artística sempre foi uma das suas ambições. O segundo portefólio é lançado em fevereiro.