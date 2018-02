A marca assinala o início do Ano do Cão com uma campanha que é um tributo à arte chinesa do corte de papel combinada com detalhes florais inspirados na coleção de primavera. As imagens mantêm um lado moderno e elegante, ao mesmo tempo que realçam o património cultural desta data festiva.

A nova linha de acessórios é marcada pelas cores da sorte, dourado e vermelho, e é composta por três carteiras, duas Michael Kors Cori bag e uma Sloan wallet.