Diamantes, esmeraldas, safiras. Alta joalharia de Paris para mundo

As apresentações das coleções de Alta Joalharia aconteceram entre o final de janeiro e o início deste mês, em Paris. As inspirações variaram entre a natureza ou a centenária arte deco, com pedras preciosas excecionais, como diamantes e esmeraldas, em peças únicas.

Nome da coleção: Escale à Venise

Nas coleções de Alta Joalharia, a marca refere frequentemente a sua fundadora, Gabrielle Chanel. Este ano, a inspiração foi a arquitectura e cultura de uma das suas cidades preferidas: Veneza. A coleção é dividida em 4 linhas: Sérénissime, Gran Canale, Isole della Laguna e Spirito di Venezia, onde as referências à cidade se fundem com os inconfundíveis elementos clássicos de uma coleção de jóias Chanel, como as camélias e as estrelas.

Colar Constellation Astrale, coleção Escale à Venise, Chanel Haute Joaillerie

Brincos Volute Croisière em ouro branco e amarelo com diamantes, onix e espinelas, coleção Escale à Venise, Chanel Haute Joaillerie















Anel Ruban Canotier em ouro branco e rosa com diamantes e laca, coleção Escale à Venise, Chanel Haute Joaillerie

Nome da coleção: Sous les Étoilles

Olhar os céus é o mote da nova coleção que combina os tradicionais motivos celestes com os motivos da astrofísica do século XXI. Da Via Láctea aos cometas, sem esquecer o Sistema Solar com os seus planetas ou estrelas. Tudo representado com pedras preciosas de exceção.

Colar Halley em ouro branco com diamantes, coleção Sous les Étoiles, Van Cleef & Arpels

Alfinete Saturne em ouro branco com diamantes, coleção Sous les Étoiles, Van Cleef & Arpels













Colar Ciel de Nuit em ouro branco e lápis lazúli com diamantes e safiras, coleção Sous les Étoiles, Van Cleef & Arpels

Nome da coleção: RoseDior

A paixão de Christian Dior pela jardinagem, e em especial por rosas, inspiraram mais uma vez Victoire de Castellane, diretora criativa da Dior Joaillerie, nesta nova coleção.

Anel em ouro branco, amarelo e rosa com platina, diamantes, spinels, esmeraldas, tsavorites e safiras, coleção RoseDior, Dior Joaillerie

Brincos em ouro branco, amarelo e rosa com diamantes, esmeraldas e tsavorites, coleção RoseDior, Dior Joaillerie















Anel em ouro branco com diamantes e esmeraldas, coleção RoseDior, Dior Joaillerie

Nome da coleção: Reflections of Nature

A nova coleção da marca é inspirada nas paisagens que fazem parte da sua história. Com uma preocupação e iniciativas éticas e de sustentabilidade, a De Beers relembra nas cores e nos detalhes a importância global da conservação de locais como o as dunas do deserto Namib, o desfiladeiro Montlatse, o delta do Okavango, o recife Landers ou o deserto gelado da ilha Ellesmere.

Anel Knysna Chameleon em ouro branco e amarelo com diamantes, coleção Reflections of Nature, De Beers

Pulseira Namib em ouro branco e amarelo com diamantes, coleção Reflections of Nature, De Beers















Brincos Okavango em ouro branco e amarelo com diamantes, coleção Reflections of Nature, De Beers

Nome da coleção: Histoire de Style

Os extensos arquivos da marca do período da arte deco foram a inspiração para a sua diretora criativa, Claire Choisne, na nova coleção. As linhas polidas e a conjugação de cores das joias dos anos 20 servem de base para a nova coletânea que explora a dualidade de género, onde todos podem usar tudo.

Colar em ouro branco com esmeraldas, diamantes e onix, coleção Histoire de Style, Boucheron

Anel em ouro branco, platina e cristal de rocha com diamantes e esmeraldas, coleção Histoire de Style, Boucheron











Colar em ouro branco com diamantes e onix, coleção Histoire de Style, Boucheron





Louis Vuitton

Nome da coleção: Pure V

A arte deco foi o período escolhido como influência nesta coleção pautada por linhas geoméricas. Uma homenagem ao logo da marca, criado por Gaston-Louis Vuitton, nessa época.

Anel em ouro branco com diamantes e onix, coleção Pure V, Louis Vuitton

Pulseira em ouro branco com diamantes, coleção Pure V, Louis Vuitton











Brincos em ouro branco com diamantes e onix, coleção Pure V, Louis Vuitton



Piaget

Nome da coleção: Ailes de Lumières

A nova coleção transporta-nos para a magia e mistério das maravilhosas e coloridas asas dos pássaros, através de uma conjugação de cores e formas extraordinária.

Colar Magestic Plumage em ouro branco e amarelo com platine, diamantes, esmeraldas e safiras, coleção Ailes de Lumières, Piaget

Anel Joyful Lights em ouro amarelo, platina com diamantes, coleção Ailes de Lumières, Piaget















Anel Captivating Wings em ouro branco com diamantes, coleção Ailes de Lumières, Piaget