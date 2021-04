A beleza da comunidade na ModaLisboa

Foram quatro dias de conversas, desfiles, apresentações, entre artistas e novos talentos, marcas e associações da indústria da Moda portuguesa, sem esquecer, é claro, os criadores mais consagrados.

Em boa parte das coleções, vimos reflexões sobre o presente, levadas pela introspeção que a pandemia provocou e pelas preocupações com o futuro, a imaginação do design e da moda como pano de fundo constante.

No primeiro dia, o concurso Sangue Novo, responsável pelo lançamento de muitos designers no mercado nacional revelou as coleções de cinco novas promessas, do qual saíram vencedores Arndes (Prémio ModaLisboa X Polimoda), Fora de Jogo (Prémio ModaLisboa X Tintex) e Rafael Ferreira (Prémio ModaLisboa X Moche).





Arndes Foto: D.R.

Fora de Jogo Foto: D.R.

Rafael Ferreira Foto: D.R.

Os desfiles principais espalharam-se pelos diferentes dias, alguns filmados no Pátio da Galé, seguidos sempre por conversas com os designers numa forma de pensar a Moda agora, em toda a sua esperança e desafio. Em termos de tendências, tal levou também a algum experimentalismo de silhuetas e materiais, sem esquecer a fluidez de género.

Ricardo Andrez fechou o primeiro dia de desfiles precisamente com um exercício de silhuetas.

Ricardo Andrez Foto: D.R.

Desfiles muito femininos como os de Nuno Baltazar e Carlos Gil fecharam o segundo e terceiro dias "digitais", onde o ADN dos designers saltou à vista.

Carlos Gil na ModaLisboa Comunidade Foto: Facebook @carlosgildesigner

No domingo foi a vez do jovem Gonçalo Peixoto que continua a impressionar com as suas coleções.

Luis Carvalho apresentou uma coleção onde as cores e os estampados uniram forças criativas a em looks totais e silhuetas com formas orgânicas.

Luis Carvalho outono-inverno 2021/2022 Foto: Facebook @luiscarvalhoofficial

E para fechar a ModaLisboa, a coleção de Ricardo Preto, que brincou com formas, materiais e coordenação de cores, a pesquisa e a relexão a abrir a porta a exercícios de estilo. A provar que a moda continua bem presente, mesmo que seja à distancia de um clique.

