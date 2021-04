Conheça o programa da ModaLisboa Comunidade

Depois de um vai-vém de decisões que dependiam das regras exigidas pelo Governo, temos agenda oficial para a ModaLisboa, que nesta edição acontece sob o tema "Comunidade".

Depois das grandes cidades de moda - Nova Iorque, Londres, Milão e Paris – apresentarem as suas coleções para o outono-inverno 2021 e depois de o Portugal Fashion nos presentear com a "The Sofa Edition", é a vez da capital portuguesa mostrar o melhor da moda nacional para o próximo outono/inverno.

Distribuídos pelo calendário principal, no LAB e na Workstation, estarão 25 designers com as respetivas apresentações de moda, numa edição totalmente digital como os novos tempos requerem. Mas não sem a mesma emoção, qualidade e surpresas associadas a um dos maiores eventos de moda nacional. Paralelamente ao livestream, que a Máxima irá transmitir, poderá contar com diversos filmes da #Comunidade, muitos em estreia absoluta; reportagens exclusivas e entrevistas aos criadores e inusitadas conversas, para além de ter ao seu dispor duas plataformas digitais, que lhe falámos aqui, onde poderá adquirir peças dos designers.

Segue-se o programa completo, de 15 a 18 de abril. De resto, já sabe fique ligado ao site, redes sociais e aplicações (para iOS, Android e na TV, para clientes MEO) da ModaLisboa.