Chopard apresenta rara seleção de pedras preciosas

Carolina Scheufele, co-presidente e diretora criativa da Chopard, superou todas as expetativas ao apresentar uma seleção excecional de pedras raras na semana de alta costura de Paris. Provenientes da natureza, estas pedras são sem sombra de dúvida uma fonte de inspiração para a maison de joias.

De todos os tesouros apresentados, destaca-se a Esmeralda Chopard Insofu, cujo nome se refere à palavra elefante na língua bemba, falada na região de Kafubu, na Zâmbia. A esmeralda bruta de 6.225 quilates foi extraída da mina de Kagem e é uma das pedras mais importantes alguma vez descoberta. Devido ao seu tamanho e pureza única, os especialistas acreditam que irão conseguir criar uma coleção de peças de joalharia sem precedentes com a esmeralda.

Esmeralda Chopard Insofu Foto: Eric Sauvage

"Insofu, tal como o poderoso elefante que lhe dá o nome, suscita uma sensação de deslumbramento. O tamanho e a qualidade do cristal fazem dele um achado realmente raro e estamos muito entusiasmados para ver que segredos revela. Saudamos a DiaColor e Chopard pela sua presciência em reconhecer o encanto que é entregar uma colecção cápsula de jóias trabalhadas a partir de um único cristal de esmeralda, uma que estabelece um marco histórico de rastreabilidade até à mina de origem, o santo graal para os consumidores que desejam o conforto máximo na origem das suas pedras preciosas", explica Scheufele em comunicado.

"Desde criança que sou fascinada por pedras preciosas e tenho a sorte de trabalhar com algumas das mais belas do mundo. Por razões que escapam a qualquer forma de raciocínio, algumas delas supreendem-te imediatamente, mas o que senti com a Esmeralda Insofu ultrapassou qualquer emoção que alguma vez conheci. Desde o momento em que a vi, soube que seria uma pedra extremamente importante para a Chopard e estou imensamente entusiasmada por começar esta aventura hoje", acrescentou a diretora criativa.

Brincos de esmeralda Foto: Chopard

A esta, juntam-se outras maravilhas da Natureza. O diamante Rosa de Caroline, de 10.88 quilates, está entre as tonalidades mais raras no arco-íris de pedras coloridas, sendo a cor deste cristal especifico - fantasia intensa - ainda mais rara. Os especialistas procuraram dotar o diamante rosa de um design sofisticado que permitisse que a sua beleza intrínseca brilhasse. Assim, foi fixado num anel em ouro ético de 18 quilates, certificado pelo Fairmined, junto a dois rubis em forma de coração e a um micro conjunto de diamantes brancos e cor de rosa.

Anel Rosa de Caroline Foto: Chopard

Por último, destacamos o anel Toi & Moi, composto por um diamante azul intenso de 4.10 quilates e um diamante branco, um diamante verde amarelado de 31,31 quilates, apelidado de Camaleão, e uma safira de Ceilão de 21,04 quilates.

Anel Toi & Moi Foto: Chopard

Diamante verde-amarelado Foto: Chopard