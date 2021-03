Charlotte Casiraghi para a Chanel, ou o sonho de uma noite de verão

O duo Chanel e Charlotte Casiraghi não é uma novidade para a indústria da moda. A longa relação da maison francesa com a realeza do Mónaco já tem vários anos, e a amizade de Karl Lagerfeld com a princesa Carolina nunca foi um segredo. Anos volvidos, é a vez de Charlotte se render ao universo Chanel, ao ser a protagonista da mais recente campanha de ready-to-wear para a estação quente de 2021.

A colaboração foi divulgada no final do ano passado, tal como lhe desvendámos em primeira mão: Charlotte foi convidada para embaixadora e porta voz da marca. Depois, no início de janeiro, surgiram as primeiras fotografias da coleção imaginada por Virginie Viard. Uma campanha captada por Inez van Lamsweerde e Vinoodh Matadin e fotografada no Mónaco.

Entretanto, a princesa marcou presença na semana de Moda de Alta-Costura em Paris, assistindo ao desfile primavera-verão 2021 da Chanel e juntou-se a outras embaixadoras como Penelope Cruz, Marion Cottilard ou Vanessa Paradis, numa mesa redonda para uma conversa franca sobre moda.

Foi agora desvendado o filme da campanha, realizado pelo mesmo casal de fotógrafos. Ao som de "Each Time You Fall In Love" do grupo Cigarrets After Sex somos embalados numa dualidade completa "entre o sonho e a realidade", como a marca explica, num cenário cinematográfico que oscila entre o dia e a noite.

As peças falam por si: um vestido às riscas branco e rosa perfeito para uma tarde na piscina; um conjunto tweed de saia-casaco bem característico da marca; longos vestidos em chiffon que ecoam pela noite dentro; ou mesmo um conjunto citadino de sweater vermelha e calças de lantejoulas são alguns dos looks que pode vislumbrar na película.

A partir de amanhã, 2 de março, a coleção estará disponível nas boutiques.