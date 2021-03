/

Virginie Viard recria atmosfera inspirada em Lagerfeld

"Imaginei as modelos a fazer um espectáculo para si próprias, a ir de sala em sala, a cruzarem-se em escadas, a amontoarem-se no bengaleiro e a subirem para o andar seguinte para se mudarem. E pensei nos espectáculos de que Karl me falou, há muito tempo atrás, quando as modelos se vestiam e faziam a sua própria maquilhagem", diz Virginie Viard sobre o desfile ready-to-wear da Chanel para o outono-inverno de 2021, um belíssimo regresso ao passado.