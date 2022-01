Charlotte do Mónaco abre desfile da Chanel de forma inesperada

Charlotte, filha da princesa Chanel para a primavera/verão de 2022. , filha da princesa Carolina do Mónaco e de Stefano Casiraghi, abriu o desfile de alta-costura dapara a primavera/verão de 2022.

Charlotte Casiraghi para a Chanel. Foto: Xavier Veilhan e Alexis Bertrand







Grand Palais foi transformado em picadeiro, idealizado por Xavier Veilhan. Cousco, o cavalo montado por Charlotte Casiraghi, é espanhol e foi treinado por Mario Luraschi.

Chanel / Alta Costura primavera/verão 2022 Foto: Ola Rindal

Em jeito de antecipação,, diretora criativa da marca, convidou o artista contemporâneo francês Xavier Veilhan, o fotógrafoe o cenógrafoa colaborar num vídeo muito especial. Vestida com um casaco depreto com botões de joias, a Charlotte surge em cima de um cavalo, evocando um ambiente equestre que depois se viu no desfile, durante a semana da Moda de Paris, a 25 de janeiro. Para o evento, oEmbaixadora da Chanel há vários anos, é um dos rostos mais proeminentes da marca, e pratica hipismo desde criança.