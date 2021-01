A primavera da Chanel é um retrato de família

"Adoro grandes reuniões de família, quando todas as gerações se juntam. É tão caloroso. Há esse espírito na Chanel, que também é como uma família" começa por explicar Virginie Viard, diretora criativa da maison francesa, acerca do seu olhar criativo para a coleção couture para a próxima primavera-verão.



O Grand Palais foi, mais uma vez, o cenário de eleição para a apresentação, mas na verdade foi muito mais do que isso. Na impossibilidade da realização de um grande espetáculo – toda a semana de Alta-Costura decorre no plano digital, sem convidados – a criadora imagino uma festa em família, a acontecer debaixo de um arco de flores grandioso, como se a atmosfera fosse a de "um casamento". Neste caso, um casamento imaginado num campo no Sul de França.

Esta celebração primaveril continuou na verdadeira casa da marca (o antigo apartamento de Coco Chanel, agora adaptado aos ateliers da Casa) uma das mais conhecidas moradas de Paris, a Rua Cambon 31, mais propriamente nos novos salões de Alta-Costura, agora redecorados por Jacques Grange.

Assim, para além do filme do desfile no Grand Palais, a Chanel mostrou um conjunto de retratos de família que compõem o álbum de fotos desta coleção. A pousar para estas fotografias, captadas por Anton Corbijn, estiveram as embaixadoras da marca, as atrizes Marion Cotillard e Penélope Cruz, Vanessa Paradis e Lily-Rose Deep (mãe e filha) e ainda Alma Jodorowshy.

Para esta coleção, a designer Virginie Viard pensou mais de três dezenas de looks, a feminilidade e a leveza presenças constantes, ainda que se trate de Alta-Costura. Os vestidos são fluídos, as sweaters e os coletes surgem sem mangas e são exibidos numa harmonia perfeita com calças de cintura subida. As camisas de cetim e os tradicionais casacos com assinatura Chanel também sobressaem, assim como saias de corte rodado, ideais para a estação estival. Além do branco e preto, tons sempre presentes, surgem também o rosa e o magenta. Os sapatos ao estilo Mary-Jane bicolores compõem os looks e os bordados dão um toque sedutor e delicado que nunca escapa à Chanel.