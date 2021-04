Lily-Rose Depp tem o batom que todas queremos esta primavera

Desde 2015 (e com apenas 16 anos) que Lily-Rose Depp é embaixadora de uma das mais importantes maisons francesas. A atriz e filha da cantora francesa Vanessa Paradis e do ator norte-americano Johnny Depp juntou-se assim a um clã muito especial: o da Casa Chanel, onde figuram outros nomes como Penélope Cruz, Marion Cotillard ou a princesa Charlotte do Mónaco.

Lily-Rose Depp Foto: Chanel

Na mais recente campanha da linha de batons Rouge Coco Bloom, perita em criar deliciosos batons em tons de encarnado e rosa, vemos Lily-Rose a dançar sob o sol da Califórnia, no meio de várias raparigas. Cada uma com uma distinta cor nos lábios, claro. A campanha fotografada por Patrick Daughters vem acompanhada pelo animado vídeo, o mote perfeito para chamar a estação quente e as novas tendências de maquilhagem.

O behind the scenes da campanha Rouge Coco Bloom Foto: Chanel

A linha de batons Coco Rouge Bloom, apresentada pela primeira vez em 2016, é inconfundível no universo Chanel e foram precisos mais de 140 testes para se chegar à fórmula final. A textura derrete-se nos lábios; as cores pautam-se por uma grande concentração de pigmentos e têm um efeito plumping e ultrabrilhante, conseguidos através de microgotas de óleos que se fixam nos lábios. Batons (e objetos) cheios de personalidade que são demasiado bons ficarem de fora da carteira.

A linha divide-se em 20 tons diferentes para brincar e brindar à cor de todas as formas possíveis e duram 8 longas horas. Estão à venda por €39.