Chanel, Sofia Coppola & Margaret Qualley

A realizadora e embaixadora da marca Sofia Coppola uniu-se à atriz Margaret Qualley para materializar, num pequeno filme, algumas das peças mais icónicas da coleção de alta-costura da marca para o próximo inverno.



O desfile desta coleção aconteceu no famoso Museu Galliera, em Paris, a 6 de julho, e contou com celebridades como Pernille Teisbaek, uma das influenciadoras e stylists a partilhar alguns looks da linha de noivas, uma novidade desta coleção da maison.