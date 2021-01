Chanel: já é possível vislumbrar o que será a coleção primavera-verão 2021 da Alta-Costura

Em janeiro, todos os olhos estão postos em Paris, na semana de Alta-Costura. Desta vez, porém, através dos ecrãs já que os desfiles para todas as marcas sem exceção decorreram à porta fechada, sobrando o digital como a melhor opção neste caso de pandemia agravada.

No que toca à Chanel, uma das marcas mais aguardadas, surge agora um preview do que será o desfile da coleção primavera-verão 2021.

Chanel: coleção primavera-verão 2021 de Alta-CosturaChanel Foto: Chanel

O teaser já revelado pertence ao fotógrafo e cineasta holandês Anton Corbijn, que conhecemos da fotografia de música e de alguns dos mais emblemáticos videoclips de sempre, dos Depeche Mode aos Joy Division, e que aqui produziu um vídeo para que possamos imaginar o que vamos ver na nova coleção da Chanel. As filmagens decorreram no antigo apartamento de Coco Chanel e atual morada oficial dos ateliers da marca, na Rue Cambon 31, em Paris.

Este preview oficial reflete a orientação criativa de Virginie Viard e dá um vislumbre subtil, no entanto demasiado excitante, do que estará para vir.

O filme do desfile, do mesmo realizador, será revelado amanhã, dia 26, às 13 horas em Lisboa e poderá ser visto na totalidade em chanel.com. Para já, deixemos-nos de palavras para que se possa deliciar com estas imagens extremamente femininas, onde motivos florais e silhuetas etéreas dominam ao lado de tons quentes.