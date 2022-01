Dior alia-se a artistas indianos para apresentar coleção de alta-costura

Foto: Dior 1 de 62 Foto: Dior 2 de 62 Foto: Dior 3 de 62 Foto: Dior 4 de 62 Foto: Dior 5 de 62 Foto: Dior 6 de 62 Foto: Dior 7 de 62 Foto: Dior 8 de 62 Foto: Dior 9 de 62 Foto: Dior 10 de 62 Foto: Dior 11 de 62 Foto: Dior 12 de 62 Foto: Dior 13 de 62 Foto: Dior 14 de 62 Foto: Dior 15 de 62 Foto: Dior 16 de 62 Foto: Dior 17 de 62 Foto: Dior 18 de 62 Foto: Dior 19 de 62 Foto: Dior 20 de 62 Foto: Dior 21 de 62 Foto: Dior 22 de 62 Foto: Dior 23 de 62 Foto: Dior 24 de 62 Foto: Dior 25 de 62 Foto: Dior 26 de 62 Foto: Dior 27 de 62 Foto: Dior 28 de 62 Foto: Dior 29 de 62 Foto: Dior 30 de 62 Foto: Dior 31 de 62 Foto: Dior 32 de 62 Foto: Dior 33 de 62 Foto: Dior 34 de 62 Foto: Dior 35 de 62 Foto: Dior 36 de 62 Foto: Dior 37 de 62 Foto: Dior 38 de 62 Foto: Dior 39 de 62 Foto: Dior 40 de 62 Foto: Dior 41 de 62 Foto: Dior 42 de 62 Foto: Dior 43 de 62 Foto: Dior 44 de 62 Foto: Dior 45 de 62 Foto: Dior 46 de 62 Foto: Dior 47 de 62 Foto: Dior 48 de 62 Foto: Dior 49 de 62 Foto: Dior 50 de 62 Foto: Dior 51 de 62 Foto: Dior 52 de 62 Foto: Dior 53 de 62 Foto: Dior 54 de 62 Foto: Dior 55 de 62 Foto: Dior 56 de 62 Foto: Dior 57 de 62 Foto: Dior 58 de 62 Foto: Dior 59 de 62 Foto: Dior 60 de 62 Foto: Dior 61 de 62 Foto: Dior 62 de 62

A expressão máxima da mestria e do talento dos ateliers das marcas de luxo é revelada através da alta-costura, durante as semanas da moda é sempre o centro das atenções, e a Dior está entre os desfiles mais aguardados do ano. "O atelier - onde a cabeça e as mãos trabalham em conjunto - é simultaneamente um instrumento e um local de experimentação, renovando constantemente a linguagem mágica e científica que é a alta costura" reitera a marca, em comunicado à imprensa, sobre os meses em que a coleção esteve envolta em mistério.Até agora. A coleção depara a, sonhada por, diretora criativa, foi apresentada no início da semana precisamente na cidade das luzes. Símbolo das raízes criativas da Dior, o bordado passa de ser um detalhe decorativo para se tornar no seu tema central. De collants com bordados a longos sobretudos em caxemira, os tons são monocromáticos, não fugindo aos beges, cinzas ou pretos. As silhuetas são alongadas, compridas, esvoaçantes, uma marca indissociável da Dior.Para esta temporada, Maria Grazia Chiuri convidou o casal de artistas indianos Madhvi e Manu Parekh, o Atelier Chanakya e a Escola de Artesanato Chanakya para trabalhar o cenário do desfil. "Um diálogo criativo inspirador, colectivo, exaltando as habilidades virtuosas, onde o bordado se transforma num modo de expressão colaborativo, na encruzilhada da arte e do artesanato."